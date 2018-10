Uccide 90enne che stava derubando | dramma nel Biellese

notiziaoggi

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Il pensionato era stato trovato morto in casa una settimana fa: adesso è stato arrestato l'omicida. Lo avrebbe colpito con un piede di porco.che: il ladro prende a sprangate la vittima, che viene trovata in casa priva di vita. Arrestato l’omicida: abita nella casa di fronte.Era entrato nella casa del vicino di casa per derubarlo. Ma il padrone di casa l’ha scoperto e riconosciuto: e lui l’ha colpito in testa con il piede di porco che aveva usato per lo scasso,ndolo.