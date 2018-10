Turchia | Arda Turan e gli ex Inter Emre Belozoglu e Okan Buruk accusati di legami con

Turchia - golpe 2016 : Arda Turan indagato. E con lui anche due ex interisti : Arda Turan sale di nuovo agli altari delle cronache extra-calcistiche, per l'ennesima volta nel giro di pochi giorni. Non bastavano la maxi-squalifica rimediata al termine della passata stagione e l'...

Turchia - Arda Turan rinviato a giudizio : rischia 12 anni di carcere : Triste epilogo per Arda Turan, il calciatore turco è stato rinviato a giudizio per aggressione e molestie nei confronti del cantante Berkay, dopo la rissa avvenuta la settimana scorsa in un locale di Istanbul.Sempre al di sopra delle righe la carriera del talento turco, esploso giovanissimo nel Galatasaray di Fatih Terim. Si impone nell'Atletico Madrid di Simeone, esperienza che gli vale il passaggio al Barcellona per 36 milioni di euro, senza ...

Arda Turan e la rissa shock in Turchia : ecco quanto rischia il calciatore : Arda Turan accusato di molestie sessuali, lesioni personali e possesso illegale di armi: dopo la rissa in Turchia ecco quanto rischia il calciatore ex Barcellona Dopo la rissa shock nella quale Arda Turan si è reso protagonista, si scopre quanti anni di carcere al calciatore potrebbe costare il colpo di testa (e di pistola) della scorsa settimana (LEGGI QUI). Ma cosa è successo al calciatore ex Barcellona? Il 31enne ha partecipato ad una ...

Turchia - Arda Turan rinviato a giudizio per molestie e aggressione : rischia 12 anni di carcere : L'ex centrocampista di Atletico Madrid e Barcellona protagonista di una rissa in un locale in cui ha rotto il naso a un noto cantante

Arda Turan - rissa shock in Turchia : spunta il VIDEO delle telecamere di sorveglianza e la pistola! : Arda Turan e la rissa di qualche giorno fa in Turchia: spunta il VIDEO con le immagini della diatriba fuori dal locale e dall’ospedale Una vita a dir poco ‘sregolata’ quella di Arda Turan che qualche giorno fa si è trovato coinvolto in una rissa. Mentre si trovava in un night club turco, il calciatore avrebbe importunato la moglie del cantante Berkay, con cui avrebbe avuto una litigata verbale ed alla fine della quale il ...

Rally Turchia 2018 : Andreas Mikkelsen in testa dopo la prima prova speciale. Neuville 4° - attardato Ogier : Il norvegese Andreas Mikkelsen ha stampato il miglior tempo nella prima prova speciale del Rally di Turchia 2018, decima prova del Mondiale WRC 2018. Il pilota della Hyundai i20 è stato l’unico a montare le gomme Michelin di mescola media, una scelta coraggiosa e che si è rivelata perfetta per le condizioni del tracciato turco. Mikkelsen ha dominato la prova, rifilando più di due secondi a tutti gli altri piloti, inclusi i contendenti al ...

Emergenti - guardare oltre Turchia e Argentina : Tra questi, si possono trovare asset con valutazioni convenienti e un mix economico ancora interessanti di crescita rapida, politica macroeconomica responsabile e, soprattutto, basso fabbisogno di ...

Matteo Salvini bombarda i magistrati : 'Robe che solo in Turchia. Rassegnatevi - tanto vinco io' : Dopo la sentenza con cui il tribunale del Riesame di Genova conferma il sequestro di beni fino a 49 milioni di euro alla Lega, dopo gli sfoghi social e in favor di telecamera, Matteo Salvini ri-passa ...