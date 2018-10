Tumori della pelle | una biopsia virtuale per identificarli in tempo reale

Milano - l'ottobre rosa della Lega contro i Tumori nel segno della prevenzione : Le iniziative in programma per la 26esima campagna Nastro rosa : dalla giornata dello shopping in Montenapoleone il 29 settembre alla mostra fotografica a Brera

The Good Doctor 2 ci sarà? Il finale della prima stagione su Rai1 il 12 settembre tra Tumori e nuovi guai per Shaun : The Good Doctor 2 ci sarà. Non è un mistero che ABC abbia già rinnovato la serie la scorsa primavera visto che, proprio il 24 settembre prossimo, i nuovi episodi debutteranno negli Usa con la première e la verità su Glassman. Il dottore e mentore di Shaun sarà ancora vivo quando la seconda stagione tornerà in onda. Per la programmazione italiana dovremo attendere ancora un po' visto che, se niente cambierà, The Good Doctor 2 andrà in onda su ...