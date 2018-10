Tumori al seno | il 5-10% scoperti in fase metastatica

Tumori al seno - 5-10% scoperti in fase metastatica : Roma, 18 ott., AdnKronos Salute, - Il 5-10% dei nuovi casi di tumore al seno oggi è già in fase metastatica al momento della diagnosi; circa un terzo delle pazienti cui è stato diagnosticato un tumore ...

Tumori al seno - 5-10% scoperti in fase metastatica : Roma, 18 ott. (AdnKronos Salute) - Il 5-10% dei nuovi casi di tumore al seno oggi è già in fase metastatica al momento della diagnosi; circa un terzo delle pazienti cui è stato diagnosticato un tumore al seno in fase precoce è costretta ad affrontare questa evoluzione e oltre il 90% dei decessi per

Tumori : solo a 5 donne su 10 viene ricostruito il seno insieme alla mastectomia : A meno della metà delle donne che hanno subito la mastectomia viene ricostruito il seno immediatamente. E la percentuale diminuisce al Sud. In Italia, infatti, si registra un indice medio di ricoveri per interventi demolitivi del tumore al seno con ricostruzione immediata (incluso l’inserimento dell’espansore) della mammella del 47,44% (al 2016). Si tratta, però, di un dato in crescita. Erano il 34,67 % nel 2010 e, in sei anni, c’è stato un ...

Tumori : le diete ricche di olio di pesce potrebbero aiutare a combattere il cancro al seno - ecco come : Gli acidi grassi omega-3, come quelli contenuti nell’olio di pesce, potrebbero soffocare la crescita e la diffusione delle cellule del tumore al seno nei topi, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Clinical & Experimental Metastasis. Secondo l’autrice, Saraswoti Khadge dell’University of Nebraska Medical Centre, gli acidi grassi impedivano alle cellule tumorali di diffondersi ad altri organi. I ricercatori ipotizzano che questo ...

Tumori : arriva in Italia l”arma’ che rallenta la progressione del cancro al seno avanzato : Una donna su otto si ammala di tumore al seno nel corso della sua vita: la stima per il 2018 è di 52 mila nuovi casi in Italia. Di questi il 30% è destinato a progredire ed evolversi in tumore avanzato metastatico (12 mila pazienti nel nostro Paese). Contro il carcinoma al seno avanzato è da oggi disponibile in Italia ribociclib, un inibitore selettivo delle chinasi ciclina-dipendenti 4-6 (Cdk 4/6). Una nuova classe di farmaci che, in aggiunta ...