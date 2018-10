Tumore 7 600 nuovi casi in Abruzzo | presentata la Carta dei Servizi di Oncologia

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Pescara - In, nel 2017, ci sono stati 7.600di, anche se l'incidenza non è in aumento rispetto agli anni passati; 58 mila le persone che, in tutta la regione, vivono con il cancro. Del totale, sono 1.391 ipazienti in cura all'ospedale di Pescara e, secondo le stime, dovrebbero essere 1.600 nel 2018. I dati sono stati illustrati nel corso della presentazione delladeidiMedica, cui hanno preso parte il manager della Asl, Armando Mancini, e il direttore medico dell'Unità operativa complessa (Uoc) diMedica, Carlo Garufi. Ladeirappresenta non solo un valido ausilio informativo per i pazienti oncologici e familiari, ma anche un vero e proprio documento d'intenti attraverso cui l'Uoc dichiara i propri impegni in termini di raggiungimento, mantenimento e promozione degli ...