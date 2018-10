laragnatelanews

: TUCANO URBANO ANCORA FORNITORE UFFICIALE DEL MONSTER ENERGY HONDA TEAM - laragnatelanews : TUCANO URBANO ANCORA FORNITORE UFFICIALE DEL MONSTER ENERGY HONDA TEAM - evyna : TUCANO URBANO ANCORA FORNITORE UFFICIALE DEL MONSTER ENERGY HONDA TEAM - sportiamoci : TUCANO URBANO FORNITORE UFFICIALE DEL MONSTER ENERGY HONDA TEAM -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) PER TUTTO IL 2019DI ABBIGLIAMENTO DEL. SI CONFERMA PER LA PROSSIMA STAGIONE RALLYSTICA LA PARTNERSHIP CON IL BRAND DELL’ALA. Dopo gli ultimi trionfi ottenuti al Desafio Inca in Perù, nel Rally Atacama in Cile, al Desafío Ruta 40 in Argentina e al Merzouga Rally in Marocco, ilcontinuerà a essere equipaggiato daper tutta la prossima stagione rallystica. “Siamo molto orgogliosi – spiega Diego Sgorbati, Ceo di– dei grandi successi internazionali dei pilotiHRC e, con altrettanto piacere, siamo felici di rinnovare la collaborazione con: nel 2019 continueremo a essere fornitori ufficiali dele non si fermerà neppure la realizzazione – già avviata lo scorso anno – di accessori e abbigliamento perMotor ...