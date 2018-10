Trump | il successo delle sue politiche economiche | arriva il fiore

Trump - il successo con i milioni di papà. L'inchiesta del New York Times : Altro che 'self made billionaire', come ama definirsi. Donald Trump , prima di arrivare alla Casa Bianca in qualità di 45° presidente degli Stati Uniti sarebbe stato ripetutamente 'aiutato' ...

USA - OBAMA TORNA IN CAMPO CONTRO Trump/ Ultime notizie - attacco ai Repubblicani : "Cosa vi è successo?" : Usa, OBAMA in CAMPO per le elezioni. Ultime notizie "Andate a votare, democrazia in ballo". L'ex presidente degli Stati Uniti parla in vista della TORNAta elettorale di novembre(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 19:24:00 GMT)