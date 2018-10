Trump | altro siluro a Powell | Un errore la sua nomina

Un altro cambio a casa Trump : se ne va l’ambasciatrice Haley. Ma senza drammi : Milano. l’ambasciatrice americana alle Nazioni Unite, Nikki Haley, si è dimessa dal suo incarico e la notizia ha preso tutti di sorpresa. Una crisi con il presidente? Una nuova carriera da avviare? Le motivazioni non sono state chiarite, pare che la Haley già da mesi avesse detto a Donald Trump che

I dazi di Trump spaventano Apple : prezzi più alti per Apple Watch - AirPod - Mac mini e altro - : Lettere simili a quella inviata da Apple al governo, sono state inviate anche da Cisco, HP Enterprise e altre aziende del mondo IT. Ad aprile di quest'anno il CEO di Apple Tim Cook e Donald Trump si ...

Trump fa un altro regalo alla Corporate America : trimestrali da rottamare : Pubblicare lo stato dei conti, ogni maledetto trimestre, nuoce gravemente alla salute. Degli affari. Meglio dunque rottamare l'ormai vetusta norma che obbliga le aziende Usa quotate alla rendicontazione per quarter. Pur impegnatissimo ad affibbiare dazi ai rivali commerciali e a imporre sanzioni punitive ai Paesi non abbastanza allineati, Donald Trump ha trovato anche il tempo per accogliere i desiderata della Corporate America durante le ...