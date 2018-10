Tria | La Manovra non mette a rischio i conti Ma Assolombarda la smonta

Manovra - Tria : scelte non mettono a rischio i conti : «La strategia espansiva non è temeraria. Le nostre scelte non mettono a rischio i conti pubblici». Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria,all'assemblea di Assolombarda. Sulla Manovra sono «convinto - ha aggiunto - della stabilità del nostro

Manovra - Tria : "Da scelte di Governo nessun rischio per i conti pubblici" : Le nostre scelte 'non mettono in alcun modo in pericolo la tenuta dei conti pubblici'. Lo ha assicurato il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, davanti alla platea di Assolombarda dove è in corso

Manovra - Tria : "Con Ue ci sarà dialogo" : 12.37 Con le autorità dell'Ue apriremo "un dialogo costruttivo. Questa sera incontrerò a Roma Moscovici".Lo ha detto il ministro dell'Economia ad Assolombarda. "La posizione dell'Italia è centrale in Europa", ha precisato Tria. "La strategia espansiva non è temeraria. Le nostre scelte non mettono a rischio i conti pubblici". Sulla Manovra "sono convinto della stabilità del nostro impianto". "Una crescita troppo bassa non potrebbe farci uscire ...

Scaglia - presidente di ConfindusTria : «Manovra troppo assistenzialista - va ritrovato lo spirito di sacrificio» : Da un lato la positività dei numeri, cosa che nel Paese ormai si fa poco soprattutto se il numero, inteso anche come scienza e competenza, mette in discussione l'ideologia. Dall'altro diremo che cosa ...

Manovra. Moscovici a Roma vede Tria - Visco e Mattarella : L'appuntamento chiave è nel pomeriggio di oggi con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine del quale si svolgerà un punto stampa allo stesso ministero. Moscovici vedrà anche il ...

Lo spread preoccupa le banche. Spaccatura sulla valutazione della manovra. Tria non riesce a rassicurare : "Caro ministro, se lo spread aumenta ancora c'è il rischio di dare meno credito a imprese e famiglie e anche di dovere fare qualche aumento di capitale". Metà mattina, Milano. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria siede al tavolo del comitato esecutivo dell'Abi e raccoglie con questi toni la preoccupazione di una banca di peso. È lo spread - viene riferito da alcuni partecipanti all'incontro a Huffpost - la grande paura ...