formiche

: RT @formichenews: Tria e la sponda del Dragone. Ma qualche precauzione va presa. L'articolo di @gianluzappo @MEF_GOV - gianluzappo : RT @formichenews: Tria e la sponda del Dragone. Ma qualche precauzione va presa. L'articolo di @gianluzappo @MEF_GOV - formichenews : Tria e la sponda del Dragone. Ma qualche precauzione va presa. L'articolo di @gianluzappo @MEF_GOV… - Politica111 : Tria e la sponda del Dragone. Ma qualche precauzione va presa -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Ufficialmente per tessere la tela con la seconda economia mondiale, ufficiosamente per spiegare la natura del governo gialloverde e magari assicurarsi sottoscrittori di debito in caso di nuove ...