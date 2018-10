: • News • #Trenta: 'Nessun sproloquio di Nistri' - Cyber_Feed : • News • #Trenta: 'Nessun sproloquio di Nistri' - NotizieIN : Trenta: 'Nessun sproloquio di Nistri' - TelevideoRai101 : Trenta: 'Nessun sproloquio di Nistri' -

"Il Comandante dell'Arma dei Carabinieri Giovanninon ha portato avanti alcune non ha manifestato nei confronti dio pregiudizi punitivi. Ero presente, se lo avesse fatto sarei intervenuta". Così il ministro della Difesa, Elisabetta, sulle dichiarazioni di Ilaria Cucchi. Laha peraltro ringraziato la Cucchi per le "parole di stima" rivolte nei suoi confronti. "Rinnovo la mia più profonda vicinanza per quello che ha passato, confermando il mio supporto per la ricerca della verità".(Di giovedì 18 ottobre 2018)