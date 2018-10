Travolti tutti i «paletti» sulla pace fiscale Ecco come si è trasformata in condono

corriere

: Pace fiscale, travolti tutti i paletti: così s’è trasformata in un condono - claudialopedote : Pace fiscale, travolti tutti i paletti: così s’è trasformata in un condono - alioscia16 : Pace fiscale, travolti tutti i paletti: così s’è trasformata in un condono - albertocaldana : Pace fiscale, travolti tutti i paletti: così s’è trasformata in un condono -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Tetto a 100.000 euro, nessun salvacondotto penale, agevolazioni per chi in difficoltà non è riuscito a versare quanto dichiarato: le tre «trincee» travolte nelle varie bozze