Trailer di lancio per Red Dead Redemption 2 | orario preload | dimensioni PS4 e Xbox One

Red Dead Redemption 2 : Rockstar annuncia l'arrivo del Trailer di lancio e svela la data del pre-load : Attraverso un inaspettato post su Facebook, Rockstar ha svelato che nella giornata di domani 18 ottobre, alle 16:00 ora italiana pubblicherà il trailer di lancio di Red Dead Redemption 2, l'atteso seguito in uscita il 26 ottobre 2018.Nel post, gli sviluppatori danno inoltre una buona notizia a tutti coloro che intendono acquistare la versione digitale del gioco e non hanno a disposizione una connessione veloce. Il pre-load dei file di Red Dead ...

NBA 2K Playgrounds 2 in campo col Trailer di lancio - : NBA 2K Playgrounds 2 mischia l'energia delle Leggende del basket con le nuove star di questo sport, da Julius "Dr. J" Erving a Kevin Garnett, passando da Karl-Anthony Towns e Jayson Tatum. Il gioco ...

Ecco il Trailer di lancio di LEGO DC SUPER-VILLAINS! : E’ ormai prossima l’uscita del nuovo gioco targato LEGO sviluppato da TT Games, questa volta sono i cattivoni DC ad essere i protagonisti del titolo. Il gioco permetterà di poter creare il proprio villain, protagonista della storia che esplorerà i vari angoli del DC Universe. LEGO DC Super-Villains sarà disponibile in Italia il 19 ottobre 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Qui sotto trovate la sinossi del gioco: ...

LEGO DC Super-Villains si mostra nel Trailer di lancio : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group e DC Entertainment pubblicano il trailer di lancio di LEGO DC Super-Villains che sarà disponibile in Italia dal 19 ottobre. Il trailer mostra il caos di un mondo senza supereroi. Per la prima volta in un gioco LEGO i giocatori avranno la possibilità di scatenare il loro lato peggiore creando il proprio super cattivo interamente personalizzabile con tanto di specifici super poteri. ...

Scopriamo l'entusiasmante Trailer di lancio di Space Hulk : Tactics : Space Hulk: Tactics è un fedele adattamento a turni del gioco da tavolo Space Hulk, ambientato nell'universo di Warhammer 40.000, riporta Allgamesdata.Il gioco si appresta ad uscire il 9 ottobre, ed in occasione di tale data è stato pubblicato un interessante trailer di lancio che ci da un assaggio di ciò che ci aspetta. Space Hulk: Tactics sarà giocabile su PS4, Xbox One e PC tra pochi giorni, potete trovare il trailer riportato qui di ...

Pubblicato il Trailer di lancio di Mega Man 11 : Blue Bomber è tornato con la sua serie principale dopo quasi un decennio ed è pronto a sconfiggere ancora una volta il nefasto Dr. Wiley in Mega Man 11, titolo già protagonista della nostra approfondita recensione.Tornando con il classico stile di platforming 2D reso popolare nelle sue uscite degli anni '80, il trailer di lancio di Mega Man 11 mostra l'adorabile piccolo eroe mentre attraversa i livelli affrontando i nemici con il Mega Buster ...

L'apprezzato Astro Bot Rescue Mission per PlayStation VR si mostra nel Trailer di lancio : Con un 90 su Metacritic e il plauso della critica, Astro Bot Rescue Mission per PlayStation VR è stato ampiamente ritenuto come il miglior esempio di gioco per la VR, fino a proclamare che il titolo è per la VR ciò che Super Mario 64 è stato per il 3D nei primi anni '90.Il gioco è uscito e, come segnala Gamingbolt, Sony ha pubblicato un nuovo trailer di lancio. Naturalmente, dato che questo trailer di lancio non è in VR, non si possono cogliere ...

Sea of Thieves : è arrivata l'espansione Forsaken Shores - vediamo il Trailer di lancio : Rare ha lanciato oggi la terza espansione di Sea of Thieves, stiamo parlando di Forsaken Shores naturalmente.Come riporta VG247, l'espansione è giunta con un ritardo di qualche giorno rispetto alla programmazione originaria, ma quanto meno la terza espansione del gioco è stata lanciata e possiamo dunque celebrare il lancio tutti insieme con questo nuovo interessante trailer:Un bug che rendeva instabile il gioco ha fatto ritardare il lancio di ...

Assassin's Creed Odyssey si mostra nello splendido Trailer di lancio : In vista dell'uscita di Assassin's Creed Odyssey la prossima settimana, Ubisoft ha rilasciato oggi il trailer di lancio che, ancora una volta, è assolutamente di grande impatto.Come segnala Dualshockers, questo nuovo video, oltre a fornirci uno sguardo alla storia del gioco, mette in risalto le molte località della Grecia. Anche il combattimento è al centro del trailer, sia contro i soldati nemici che contro gli animali selvatici. Qui sotto ...

Pubblicato il Trailer di lancio di Call of Duty : Black Ops 4 : Nella giornata di oggi Activision e Treyarch hanno rilasciato il trailer di lancio dell'attesissimo Call of Duty: Black Ops 4. Il breve video mostra le modalità principali che troveremo nel gioco, ovvero la modalità multigiocatore, zombie e la controversa battle royale.Ecco quanto viene riportato nella descrizione del video:"Il 12 ottobre il mondo diventa nero. È ora di entrare in azione, soldato. Per Black Ops nella sua forma migliore."Read ...

Life is Strange 2 : pubblicato in rete il Trailer di lancio : Il trailer di lancio di Life is Strange 2 è finalmente disponibile in rete, al lancio del gioco manca solo una settimana per cui potremo appagare la nostra voglia di Life is Strange con questo interessante filmato.Riportiamo di seguito, assieme al trailer, anche il comunicato ufficiale Koch Media per tutti gli ulteriori dettagli:Read more…

L'ispirato RPG dieselpunk INSOMNIA : The Ark si mostra nel Trailer di lancio : HeroCraft e Studio Mono hanno rivelato il nuovo trailer di lancio per il loro prossimo RPG dieselpunk, INSOMNIA: The Ark, che uscirà per PC via Steam il 27 settembre. Come riporta DSOGaming in questo nuovo gioco di ruolo, i giocatori esploreranno una metropoli spaziale colossale ricca di segreti su una civiltà ormai lontana, con una storia che può essere completata insieme a quattro compagni NPC e con 12 finali diversi determinati dalle scelte ...