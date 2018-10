Torna a salire lo spread e Piazza Affari soffre

Tokyo Torna a salire. Misto il resto dell'Asia : Dopo il calo di quasi due punti percentuali registrato ieri 15 ottobre, la Borsa di Tokyo torna a segnare variazioni positive, grazie all'indebolimento dello yen . A due colori il resto dell'Asia , ...

Benzina e diesel - fine della tregua : i prezzi Tornano a salire : Dopo quattro giorni di calma piatta, arrivano nuovi aumenti sulla rete carburanti italiana: ecco tutti i prezzi aggiornati

Il Def scommette sulla crescita - sedici miliardi per reddito di cittadinanza e pensioni - Iva Torna a salire dal 2020 : Le stime del Pil del prossimo triennio sono fissate all'1,5% per il 2019, l'1,6 per il 2020 e 1,4% nel 2021. Confermati 9 miliardi per reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento. L'Iva non salirà nel 2019, ma tornerà a crescere nel biennio successivo. Al vaglio l’abolizione del patto di stabilità interno, che limitava le capacità di intervento degli enti locali ...

Def alle Camere : scommessa su crescita - ma da 2020 Iva Torna a salire - : Tria nella premessa del Documento: Italia deve crescere "più rapidamente del resto d'Europa". Confermati reddito di cittadinanza e riforma della Fornero, per un totale di 21,5 miliardi di impegni il ...

Rendimenti e spread dei titoli di Stato italiani Tornano a salire : Ieri il ministro dell'economia Giovanni Tria è rientrato a Roma dopo aver preso parte all'Eurogruppo, senza trattenersi per l'Ecofin di oggi, vi parteciperà il direttore generale del MEF, Alessandro ...

Tensione sui conti italiani - lo spread Torna a salire : primo test europeo per la 'manovra' : Un incontro in cui il titolare di via XX Settembre dovrà cominciare a spiegare i numeri del Documento di Economia e Finanza e a illustrare le misure che il governo intende mettere nella Legge di ...

Tensione sui conti - lo spread Torna a salire. Oggi primo test europeo per la manovra : Un incontro in cui il titolare di via XX Settembre dovrà cominciare a spiegare i numeri del Documento di Economia e Finanza e a illustrare le misure che il governo intende mettere nella Legge di ...

Tensione sui conti - lo spread Torna a salire. Oggi primo test europeo per la manovra : Non si arresta il nervosismo attorno ai titoli italiani sul mercato secondario telematico dei titoli di Stato dopo l’approvazione delle Nota al Def e lo sfondamento dell’obiettivo di deficit. In avvio di seduta i titoli italiani continuano ad essere protagonisti in negativo sul mercato con il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark ...

Il prezzo del petrolio sta Tornando a salire : ecco le cause principali : A lanciare l'allarme sono stati i CEO di due tra le maggiori società di trading al mondo: Mercuria e Trafigura. Le elezioni americane del mid-term si avvicinano, il che potrebbe mutare decisamente ...

Energia : le emissioni di CO2 Tornano a salire - +1 - 4% nel 2017 : Il primo rapporto dell’Agenzia internazionale per l’Energia sul tema “Energia globale e situazione della CO2” ha rilevato che le emissioni del gas serra sono aumentate dell’1,4% nel 2017 (incremento di 460 milioni di tonnellate), toccando il record storico di 32,5 giga-tonnellate. L’aumento delle emissioni di anidride carbonica, riporta l’Agenzia, “contrasta con la netta riduzione necessaria per ...

Bankitalia : Torna a salire debito : ANSA, - ROMA, 14 SET - torna a salire, a luglio il debito pubblico. Secondo quanto informa la Banca d'Italia è aumentato di 18,4 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2341,7 miliardi ...

Bankitalia : a luglio Torna a salire debito - a 2341 mld : torna a salire, a luglio, il debito pubblico. Per la Banca d'Italia è aumentato di 18,4 miliardi rispetto al mese precedente , risultando pari a 2341,7 miliardi e toccando un nuovo record . L'aumento, ...