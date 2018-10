Torino | quest' anno niente Luci d' Artista in via Roma e via Lagrange | la giunta Appendino

Ciclismo - Pinot vince la Milano-Torino e si confessa innamorato dell’Italia : “questa la settimana più bella della stagione” : Thibaut Pinot dopo la vittoria della Milano-Torino si confessa innamorato dell’Italia e commenta il suo trionfo sulla salita di Superga Thibaut Pinot ha conquistato ieri la Milano-Torino, che gli ha consegnato il quarto successo stagionale. Il ciclista francese si è detto innamorato dell’Italia e di questa parte di stagione che gli regala emozioni proprio dentro i nostri confini. “Dall’Emilia al Lombardia, questa per me è ...

Juventus-Napoli - daspo del Questore di Torino al tifoso arrestato durante la gara : Il Questore di Torino Messina ha emesso un provvedimento daspo nei confronti del sostenitore del Napoli, N.P., non residente in Campania che, in occasione dell'incontro calcistico Juve-Napoli del 29.

Centri massaggi sequestrati a Torino - 6 denunce : Agenzia Vista, Torino, 29 settembre 2018 Tre Centri massaggi sono stati sequestrati dalla polizia municipale. Sei le persone indagate, tra cui tre sorelle, che li gestivano. Migliaia di euro, provento ...

Torino : delegazione dell'Unicef incontra il Questore di Torino Francesco MESSINA : Quest'anno Unicef Italia destinerà una parte del ricavato delle vendite al sostegno del progetto Unicef "Yemen", teatro di una delle più gravi crisi umanitarie del mondo ed una parte al Fondo ...

Sequestrati dalla guardia di finanza a Torino un milione di articoli per la scuola pericolosi : Sono oltre un milione i prodotti Sequestrati nei giorni scorsi dalla guardia di finanza di Torino perché falsi o potenzialmente pericolosi. Tra questi, centinaia di articoli di cancelleria che, ...

Lavavetri - scatta il sequestro di spazzole e guadagni : via al "modello Torino" dopo il flop di ordinanze e divieti : Inutili denunce e ordinanze in diverse città italiane: sotto la Mole i vigili scelgono la via amministrativa. Che comincia a dare frutti

Lavavetri - scatta il sequestro di spazzole e guadagni : il "modello Torino" funziona meglio di divieti e ordinanze : Dopo il flop dei provvedimenti penali in diverse città italiane i vigili scelgono la via amministrativa. Che sta dando frutti

Il Parco del Pollino anche quest’anno al Salone del Gusto di Torino : Il Parco del Pollino partecipa, anche quest’anno, al Salone del Gusto di Torino scegliendo la formula di far raccontare le tradizioni gastronomiche del territorio proprio ai produttori. «Attraverso eventi di show cooking, esposizione, degustazione e vendita dei principali prodotti che rappresentano l’intero paniere delle produzioni di qualità e tipiche del Parco del Pollino – ha spiegato il presidente del Parco, l’on. Domenico Pappaterra – ...

Torino riapre tra i Cinque stelle la questione Olimpiadi a Roma : Roma. A Roma non si poteva, si disse, perché sarebbe stato “da irresponsabili” fare altri debiti: “Stiamo ancora pagando quelli del 1960”, dichiarava Virginia Raggi nel settembre del 2016. Ma quali giochi del 2024, ma quale rilancio dell’economia e dell’immagine internazionale di una capitale ormai

Torino - coltivavano marijuana nello svincolo della tangenziale. Sequestrati 58 kg du stupefacente e 300 piante : Gli uomini del commissariato Madonna di Campagna hanno scoperto un vero e proprio laboratorio per la produzione ed il confezionamento della marijuana in un seminterrato. All’interno dei tre locali era stata realizzata una filiera di lavorazione della droga. In una stanza l’essiccatoio, nella seconda il vivaio con ventole di aspirazione dell’aria, termostati, lampade alogene, pannelli riflettenti, deumidificatori e sacchi di terriccio e 153 ...

Torino - Gdf sequestra oltre 26 mila prodotti non sicuri : La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato oltre 26 mila prodotti non sicuri. In particolare il sequestro ha riguardato monili ed accessori

Torino - Cairo : "Ljajic? Via a malincuore - ha scelto lui. Questo è il Toro di Mazzarri" : Ammette che Adem Ljajic è andato via , passando al Besiktas, "a malincuore" perché "lui ha avuto un'offerta molto importante dalla Turchia ed è stato lui a decidere diversamente. A me piaceva tanto". ...

Torino - Cairo : "Questo Toro mi piace. Iago Falque non si tocca" : Non c'è più tempo né spazio per l'amarezza portata dalla sconfitta al debutto con la Roma nonostante il Toro di Mazzarri sia stato protagonista di un'ottima partita. Urbano Cairo vuole che la squadra ...

Torino - spara in aria per spaventare ladro - gli sequestrano pistola : Un ladro entra nella sua casa in via Juvarra a Nichelino (Torino) e lui spara tre colpi in aria, con un"arma da fuoco regolarmente detenuta, per cercare di metterlo in fuga. Si tratta di un italiano di 41 anni, che intorno alle 23 si è trovato faccia a faccia con un malvivente che stava facendo irruzione al primo piano della sua abitazione. Dopo aver fatto fuoco con la pistola, il padrone di casa si è lanciato all"inseguimento del ladro in fuga, ...