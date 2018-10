Torino | addio Luci d' Artista in via Roma e via Lagrange | la giunta Appendino le sposta in

Torino - addio ad Anna “la pazza” : la nonna-ballerina presenza storica della vita cittadina : Spesso capitava di incrociarla per le strade del capoluogo piemontese mentre ballava da sola. Ma non c'era manifestazione studentesca o corteo del 1° Maggio, festa in piazza al quale la vecchina non partecipasse. Un video che la ritraeva era stato anche ripreso dal rapper P. Diddy, facendole superare i confini della notorietà locale.Continua a leggere