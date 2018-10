repubblica

: Torino, a Natale niente Luci d'Artista in via Roma e via Lagrange: la giunta Appendino le sposta in periferia, scop… - rep_torino : Torino, a Natale niente Luci d'Artista in via Roma e via Lagrange: la giunta Appendino le sposta in periferia, scop… - massimoguerrini : Le Luci d’Artista sono opere d’arte che sono state realizzate x accrescere l’interesse turistico-culturale e commer… - Salamelik : Efficienza grillina: alla ditta incaricata di montare le luci d'artista per Natale forniscono l'elenco dell'anno sc… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Protesta la Circoscrizione Centro: "Danni a turismo e commercio". Due delle opere sono "in manutenzione" e l'unica nuova andrà in via Giordano Bruno