Tina Cipollari e i viaggi d' amore | trasferta a Firenze per il fidanzato Vincenzo Ferrara

Tina Cipollari di Uomini e Donne - colpo di scena : l’ultimo gossip sull’opinionista : Non si riesce nemmeno a immaginare Uomini e Donne senza Tina Cipollari. L’opinionista, ormai storica della trasmissione di Maria De Filippi insieme a Gianni Sperti, si distingue per i suoi commenti al vetriolo, per le frecciatine non troppo velate ai protagonisti e da qualche anno anche per i siparietti con Gemma Galgani, la dama per eccellenza del trono over. Una ‘guerra’, quella con Gemma, che non sembra proprio avere fine. ...

UOMINI E DONNE/ "Elisir di seduzione" la nuova sfilata : Tina Cipollari contro Gemma (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Pioggia di critiche per Gemma Galgani: ecco la reazione della dama a queste e all'intervista di Giorgio Manetti(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 15:21:00 GMT)

GIORGIO MANETTI/ L'ex Uomini e Donne "tradisce" Tina Cipollari per Barbara d'Urso? (Domenica Live) : GIORGIO MANETTI non ha abbandonato del tutto il mondo della televisione, anche se ha scelto di lasciare Uomini e Donne. Oggi sarà ospite di Domenica Live(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 04:35:00 GMT)

Inizia la puntata di Uomini e Donne e a molti Tina Cipollari sembra ‘diversa’ : ecco perché : Non è Uomini e Donne senza Tina Cipollari, opinionista storica della trasmissione di Maria De Filippi insieme a Gianni Sperti. Si distingue per i suoi commenti al vetriolo, per le frecciatine non troppo velate ai protagonisti e da qualche anno anche per i siparietti con Gemma Galgani, la dama per eccellenza del trono over. Una ‘guerra’, quella con Gemma, che non sembra proprio avere fine. Tanto che in una delle ultime puntate è ...

Uomini e Donne - botte tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Interviene Maria De Filippi : cosa è costretta a fare : Tina Cipollari e Gemma Galgani: nuovo scontro a Uomini e Donne! Il date show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 ripete il mantra degli ultimi anni: l’opinionista e la dama del trono over litigano, si insultano, escono dallo studio. La Galgani piange e si dispera per la sua vita sentimentale che non le regala gioie specie dopo la scottatura subita da Giorgio Manetti, mentre la Cipollari si concede parodie e stroncature alle nuove avventure ...

Uomini e Donne - Gemma nel mirino. Tina Cipollari furiosa con lei : Tina Cipollari e Gemma Galgani tornano a litigare, arrivando persino ad uno scontro fisico nello studio di Uomini e Donne. La precedente stagione dello show si era conclusa con un abbraccio fra l’opinionista e la dama torinese. La pace però è durata solo il tempo dell’estate e, tornate nello studio televisivo, le due Donne hanno ripreso a scontrarsi. Qualche giorno fa Tina aveva accusato Gemma di frequentare segretamente un uomo ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari e Gemma Galgani coinvolte in una colluttazione : “Maria va a finire male” : Tina e Gemma, il nuovo scontro. A Uomini e Donne, il date show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, in maniera sistematica da anni l’opinionista e la dama del trono over litigano, si insultano, escono dallo studio. La Galgani piange e si dispera per la sua vita sentimentale che non le regala gioie “serie e definitive”, ma numerosi e travagliati flirt, mentre la Cipollari regala parodie e stroncature alle nuove avventure ...

Gemma Galgani e Tina Cipollari - lite a Uomini e Donne/ Video - le due dame arrivano alle mani : interviene Maria : Nuova lite a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Lo scontro verbale passa poi alle mani: Maria De Filippi costretta ad intervenire per dividerle...(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:50:00 GMT)

Tina Cipollari svela il segreto di Gemma : “Sta con un uomo di 46 anni” : Tina Cipollari smaschera Gemma Galgani e l’accusa di frequentare un uomo di 46 anni fuori dagli studi di Uomini e Donne. L’ultima puntata del programma di Maria De Filippi è stata piuttosto movimentata e ha avuto come protagonista, ancora una volta, la dama torinese. Questa volta a far discutere non è stato il suo amore (finito) per Giorgio Manetti e nemmeno le sue frequentazioni con gli altri cavalieri del Trono Over, ma un amore ...

Uomini e Donne – Tina Cipollari riporta una segnalazione : “Gemma sta con un uomo di 46 anni” Guarda il VIDEO : Fuoco e fiamme tra Tina e Gemmma nella puntata di lunedì. L’atmosfera si infiamma quando Tina accusa la dama L'articolo Uomini e Donne – Tina Cipollari riporta una segnalazione: “Gemma sta con un uomo di 46 anni” Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sossio Aruta è uno “stro**o”? Tina Cipollari si sfoga : Tina Cipollari critica duramente Sossio Aruta di Temptation Island Vip E’ appena finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E in questa circostanza la conduttrice Maria De Filippi ha mandato in onda un video inerente a ciò che succederà tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo domani sera nell’ultima puntata del reality show Temptation Island Vip. Come molti sapranno la situazione per la coppia è assai critica, e anche nel ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari e l'offesa più grave da un signore del pubblico. Clamoroso dalla De Filippi : La puntata odierna, di lunedì 8 ottobre, di Uomini e Donne si è aperta con una sfuriata di Tina Cipollari contro il pubblico. Il motivo è dato dalle esternazioni di un signore presente in studio che ...

UOMINI E DONNE/ Tutti contro Gemma Galgani : Tina Cipollari furiosa "Sei finta!" (Trono over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni e trono over news: continua la frequentazione tra Gemma Galgani e Rocco. Inizia una favola d'amore o per la dama è in arrivo una nuova delusione?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:27:00 GMT)

Uomini e donne - Tina Cipollari fa coppia con Marco Travaglio? A Che tempo che fa il siluro di Nino Frassica : La più improbabile delle coppie? Quelle composta da Marco Travaglio e Tina Cipollari , il direttore del Fatto Quotidiano e la protagonista di Uomini e donne , il programma di Maria De Filippi su ...