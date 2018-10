TIM in vetta | esagerate le paure del mercato? La view dei broker

Esplode una chiavetta usb - poliziotto ferito a Trapani. Musumeci : 'Vicini alla vitTIMa' : Ha inserito la chiavetta usb nel computer non sospettando nulla. Lo scoppio l'ha investito all'improvviso ferendolo gravemente alla mano sinistra. Un'unghia e una falange saltate, la corsa in ospedale ...

L’Amica Geniale conquista la vetta al Box Office e batte Gli Incredibili 2 : quando va in onda su Rai1 e TIM Vision? : L'Amica Geniale ha conquistato tutti a Venezia presentandosi alla stampa con i primi due episodi della prima stagione e ha fatto lo stesso al cinema dove, proprio dall'1 ottobre e fino a ieri, è andata in scena. Grazie a Nexo Digital, i primi due episodi della serie Hbo-Rai Fiction e TimVision L'amica Geniale, tratta dal romanzo bestseller di Elena Ferrante, sono strati proiettati al cinema e sono finiti subito in vetta al box Office, superando ...

Golf - European Tour 2018 : Luca Herbert svetta in testa al Portugal Masters - otTIMo sesto Renato Paratore : L’australiano Lucas Herbert vola al comando del Portugal Masters, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Dom Pedro Victoria Golf Course di Vilamoura, in Portogallo. Herbert ha concluso il primo round con 8 colpi sotto il par, frutto di una prestazione superba al cospetto di una platea di avversari di assoluto rilievo. Alle sue spalle, infatti, c’è un terzetto ...

Golf - PGA Tour 2018 : Justin Rose agguanta la vetta del BMW Championship. Francesco Molinari setTIMo! : Il BMW Championship (montepremi 8,5 milioni di dollari) si avvia alla conclusione che si preannuncia infuocata. Sul percorso par 70 dell’Aronimik Golf Club di Newton Square (Pennsylvania, Stati Uniti), quando manca soltanto un round al termine, troviamo al comando Justin Rose. L’inglese piazza un ottimo -6 nel terzo giro issandosi al comando con lo score di -17 (193 colpi). Ad un colpo di ritardo la coppia composta ...

Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Miguel Oliveira piazza la zampata del campione all’ulTIMo tentativo e chiude in vetta le FP3 - Bagnaia 3° : Terza sessione di prove libere del GP di San Marino di Moto2 completamente asciutta che si è chiusa con il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) in testa alla classifica con un ottimo 1:37.754 appena sufficiente per precedere lo spagnolo Fernandez ed il leader del campionato Francesco Bagnaia (Sky Racing Team). Pecco è stato molto veloce anche in questa FP3 ed ha stampato il terzo miglior tempo a 63 millesimi dal riferimento cronometrico ...