Terrorismo | Italia prima in Ue per numero di espulsioni di jihadisti - ' Proseliti tra

Terrorismo Isis in Italia : mullah Krekar a processo/ Ultime notizie Bolzano - imputati 6 presunti jihadisti : Terrorismo: processo contro mullah Krekar. Ultime notizie Bolzano, imputati sei presunti jihadisti: accusa di associazione per delinquere con finalità terroristiche(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:15:00 GMT)

Salvini : "Correggere la manovra? Si va fino in fondo". Di Maio : "Da Pd e Forza Italia Terrorismo mediatico" : Tria e l'asse con Mattarella Il ministro dell'Economia Giovanni Tria spiega che gli obiettivi sono la crescita dell'1,6% nel 2019 e la riduzione del debito di un punto l'anno, non quindi 'una discesa ...

Salvini : “Correggere la manovra? Si va fino in fondo”. Di Maio : “Da Pd e Forza Italia Terrorismo mediatico” : All’indomani del richiamo di Mattarella sui conti pubblici da tenere in ordine, la manovra tiene banco anche oggi nel dibattito politico, con gli interventi sui livelli di deficit e di crescita e sulle prospettive del Paese. Se il Colle richiama le parole dalla Costituzione, Giuseppe Conte ribadisce che a decidere sulla manovra economica è il gover...

Di Maio : «Terrorismo mediatico per far schizzare lo spread. Opposizione e giornali sono nemici dell'Italia» : Economisti del calibro di Giovanni Dosi hanno detto che con la Manovra del Popolo e il deficit al 2,4% l'economia reale crescerà. Il Pd e Forza Italia non riescono a fare un'Opposizione politica e ...

Di Maio : "Da Pd e Forza Italia Terrorismo mediatico - per far schizzare lo spread" : Economisti del calibro di Giovanni Dosi hanno detto che con la Manovra del Popolo e il deficit al 2,4% l'economia reale crescerà".

Di Maio : «Terrorismo mediatico per far schizzare lo spread. Opposizione e giornali sono nemici dell’Italia» : Il vicepremier in un post sul Blog delle Stelle: «I quotidiani hanno dichiarato guerra alla Manovra del Popolo. Dal 2014 i dem hanno fissato il deficit oltre il 2,4% e nessuno ha mai fiatato nonostante sia stato fatto per i loro interessi e mancette elettorali»

Conti pubblici - Di Maio attacca Pd e Forza Italia 'Terrorismo mediatico per fare schizzare lo spread' : Economisti del calibro di Giovanni Dosi hanno detto che con la manovra del Popolo e il deficit al 2,4% l'economia reale crescerà' Tags Argomenti: pd Forza Italia Protagonisti: Luigi Di Maio © ...

Di Maio : "Pd e Forza Italia sono nemici dell'Italia. Fanno Terrorismo mediatico" : "Il Pd e Forza Italia non riescono a fare un'opposizione politica e quindi con i loro giornali creano terrorismo mediatico per far schizzare lo spread sperando in un altro colpo di stato finanziario: sono degli irresponsabili nemici dell'Italia". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle."Ma nonostante il loro cinico impegno - prosegue - lo spread non è schizzato perchè gli investitori tutto questo lo sanno". ...

Terrorismo - espulsi quattro africani. Viminale : 'Uno diceva di voler fare attentati in Italia' : quattro stranieri sono stati espulsi per motivi di sicurezza dello Stato, poiché ritenuti vicini ad ambienti dell' estremismo islamico . Si tratta di un imam tunisino e tre egiziani. Lo comunica il ...

Missionario italiano rapito in Niger : si indaga per Terrorismo : Padre Pierluigi Maccalli sarebbe stato rapito da "presunti jihadisti". Sul caso indaga la Procura di Roma per sequestro di...

Terrorismo - fermato in Sardegna presunto foreign fighter italiano. Era stato in Siria a combattere contro Isis : Si chiama Pierluigi Caria, residente a Nuoro, in Sardegna, il presunto foreign fighter nei cui confronti è stato disposto il divieto di espatrio. È ipotizzato, ma non ancora contestato, il reato di partecipazione a organizzazione terroristica. Il provvedimento è stato preso nell’ambito di un’indagine dell’AntiTerrorismo della Polizia e della Digos di Nuoro sulle sue attività di combattimento all’estero. Il 33enne sardo, da quanto si ...

Terrorismo - era pronto a tornare in Siria : combattente italiano fermato a Nuoro : Questa mattina la polizia di Stato, nell´ambito di un´operazione disposta dalla Direzione distrettuale anti Terrorismo di Cagliari, ha eseguito perquisizioni personali e domiciliari nei ...

Terrorismo - scoperto foreign fighter italiano in Sardegna - : L'uomo ha combattuto con le milizie curde e nei suoi confronti è scattato anche il sequestro preventivo del passaporto. Dalle indagini coordinate dalla Dda di Cagliari, è emerso che stava per ...

Terrorismo : foreign fighter italiano pro-curdi - perquisizioni in Sardegna : perquisizioni sono scattate questa mattina in Sardegna nei confronti di un foreign fighter italiano che ha combattuto con le milizie curde in Siria e in Iraq e di altri due soggetti, sempre italiani, tutti residenti nell'isola. L'operazione è il frutto di un'indagine dell'AntiTerrorismo della Polizia e della Digos di Nuoro sulle attività di combattimento all'estero. Il foreign fighter si chiama ...