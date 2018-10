Tennis | il fermento del movimento italiano maschile Tanti buoni elementi e diversi

oasport

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Ventidue giocatori tra i primi 300 del mondo, di cui otto sono under 25. I numeri rispecchiano un momento sicuramente positivo per il. Era da molte stagioni che l’Italia non poteva contare su cosìti in questa situazione di classifica, dovuta agli ottimi risultati sul campo ottenuti quest’anno dagiocatori. Dopo trentanove anni, l’Italia è tornata ad avere due giocatori tra i primi venti del ranking ATP. Fabio Fognini (14) e Marco Cecchinato (19) hanno raggiunto un risultato che mancava dai tempi di Corrado Barazzutti ed Adriano Panatta. Nella top 50 è presente anche Andreas Seppi (46) e appena qualche posizione fuori c’è uno scalpitante Matteo Berrettini (52). Certo tra i primi cento ci sono solo quattro giocatori, ma a ridosso di questo muro sono molti gli azzurri che continuano ad entrare ed uscire da questa ...