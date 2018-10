Tennis | Fognini ai quarti a Stoccolma

Tennis - ATP Stoccolma 2018 : Fabio Fognini vola ai quarti di finale. L’azzurro supera Lacko in due set : Fabio Fognini non delude e conquista i quarti di finale dell’“Intrum Stockholm Open”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 612.755 euro in corso sul veloce indoor della capitale della Svezia. Il ligure, numero 14 del ranking e seconda testa di serie del seeding, ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-4 lo slovacco Lukas Lacko, numero 80 ATP . C’era curiosità circa le condizione fisiche, dopo i problemi alla caviglia destra, e le ...

Tennis - Ranking ATP (15 ottobre) : Rafael Nadal in testa - Djokovic sorpassa Federer e insegue. Fognini 14° : Un cambiamento importante nella top ten del Ranking ATP aggiornato a lunedì 15 ottobre. Novak Djokovic sale in seconda posizione scavalcando Roger Federer e si mette in scia a Rafael Nadal che rimane sempre al comando. Il serbo, grazie alla vittoria ottenuta nel Masters 1000 di Shanghai, è salito a quota 7445 punti cioè 115 in meno rispetto allo spagnolo ancora fermo ai box per un infortunio. Quarta piazza per l’argentino Juan Martin Del ...

Il Tennis italiano tenta di rinascere : Fognini e Cecchinato nella Top 20 - grande traguardo o ci accontentiamo delle briciole? : Fabio Fognini e Marco Cecchinato a braccetto nella top 20, un risultato senz’altro da sottolineare, con la speranza che i due facciano da traino ai futuri talenti Il “povero” tennis italiano, sta avendo un sussulto. Una reazione di pancia, che non vuol certo dire che ben presto avremo il nuovo Federer, ma è già un inizio. Fabio Fognini e Marco Cecchinato nella prossima settimana stazioneranno a braccetto nella Top 20 del ...

Tennis - classifica Atp; cinque italiani nella top 100 - Fognini resta 13° : In leggera discesa Andreas Seppi , 47°, ma il Tennis italiano maschile conferma il suo buon momento piazzando ben cinque atleti fra i primi 100 al mondo. LA NUOVA classifica ATP - 1, Rafael Nadal, ...

Tennis - Ranking ATP (8 ottobre) : Rafael Nadal in vetta - Fabio Fognini guida la truppa italiana : Solo una variazione da considerare nella top10 del Ranking ATP del Tennis mondiale. In vetta troviamo sempre lo spagnolo Rafael Nadal, alla sua 16esima settimana consecutiva (la 193esima complessiva). L’iberico, out per un problema al ginocchio, ha visto però ridursi a 1.360 punti il vantaggio sullo svizzero Roger Federer ed a 1.815 sul serbo Novak Djokovic. Il cambiamento citato riguarda lo scambio di posti tra il sudafricano Kevin ...

Tennis - Pechino : problemi alla caviglia - forfait Fognini in semifinale : ... torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.781.930 dollari in corso sui campi in cemento del Musashino Forest Sport Plaza di Tokyo. Il Tennista giapponese e idolo di casa, numero 12 Atp e terzo ...

Tennis - ATP 500 Pechino : forfait di Fabio Fognini - Juan Martin Del Potro in finale senza giocare : Fabio Fognini, a causa dei problemi alla caviglia destra che si sono evidenziati in modo molto chiaro durante il quarto di finale contro Marton Fucsovics, non è sceso in campo quest’oggi per disputare la semifinale dell’ATP 500 di Pechino che lo avrebbe messo di fronte a Juan Martin Del Potro. L’argentino, dunque, va in finale senza dover giocare un solo 15: per lui sarà la sua sesta dell’anno, con un bilancio di 2 ...

Tennis - Fabio Fognini si cancella dal Masters 1000 di Shanghai (ma dovrebbe giocare la semifinale a Pechino) - Cecchinato testa di serie : Fabio Fognini ha deciso di cancellarsi dalla lista dei partecipanti al Masters 1000 di Shanghai, l’ottavo della stagione, a causa di un problema a una caviglia. Si tratta del sesto giocatore classificato tra i primi venti al mondo che ha deciso di non giocare in Asia: gli altri sono Rafael Nadal, Grigor Dimitrov, John Isner, David Goffin e Lucas Pouille. Si può presumere che la caviglia interessata sia quella destra, che nel finale del ...

Tennis - Fognini in semifinale a Pechino : L'azzurro ora affronterà Juan Martin Del Potro, numero 4 del mondo e numero uno del tabellone cinese, che ha travolto 6-3 6-0 in un'ora e tre minuti il serbo Filip Krajinovic, 36° nel ranking Atp la ...

Tennis - ATP Pechino 2018 : Fabio Fognini va in semifinale. Eliminato in due set il magiaro Marton Fucsovics : Fabio Fognini è in semifinale nel torneo ATP 500 di Pechino: sul cemento outdoor cinese li ligure si sbarazza in due set del magiaro Marton Fucsovics, che nei turni precedenti aveva Eliminato nell’ordine Andreas Seppi e Marco Cecchinato, ed ora attenderà il vincente della sfida tra Juan Martin Del Potro (l’argentino è il numero uno del seeding) ed il serbo Filip Krajinovic. Punteggio finale della sfida 6-4 6-4 per l’azzurro in ...

Tennis - ATP Pechino 2018 : un eccellente Fabio Fognini supera il russo Rublev ed accede ai quarti di finale : Un eccellente Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Sul cimento cinese è andata in scena una delle migliori prestazioni stagionali del ligure, che ha sconfitto in due set il russo Andrey Rublev, numero 68 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e nove minuti di gioco. Una partita dominata dal Tennista azzurro, che continua nella sua corsa a distanza contro Kei Nishikori. Infatti ...

Tennis - a Pechino trio azzurro agli ottavi. Ok Fognini - Berrettini e Cecchinato : Tre azzurri promossi agli ottavi del torneo di Pechino, Cina, montepremi di 3.401.860 dollari, cemento, combined con un Wta Premiere,. Dopo Berrettini e Cecchinato, passa il turno anche Fabio Fognini. ...

Tennis - ATP Pechino 2018 : Fognini regala un set - ma poi supera in rimonta il moldavo Albot : Fabio Fognini si qualifica per il terzo turno del torneo ATP di Pechino. Il ligure ha sconfitto in rimonta in tre set il moldavo Radu Albot con il punteggio di 1-6 6-3 6-3 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. Una vittoria importante per Fognini, che in queste settimane cercherà di ottenere i punti necessari per provare a migliorare il proprio best ranking e a qualificarsi per le ATP Finals. Il primo set si apre subito con il break ...

