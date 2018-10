Tennis – Atp Antwerp | Caruso sciupa tutto | Ivashka ne approfitta e stacca il pass per i

Tennis - ATP Stoccolma 2018 : Fabio Fognini vola ai quarti di finale. L’azzurro supera Lacko in due set : Fabio Fognini non delude e conquista i quarti di finale dell’“Intrum Stockholm Open”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 612.755 euro in corso sul veloce indoor della capitale della Svezia. Il ligure, numero 14 del ranking e seconda testa di serie del seeding, ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-4 lo slovacco Lukas Lacko, numero 80 ATP . C’era curiosità circa le condizione fisiche, dopo i problemi alla caviglia destra, e le ...

Tennis - ATP Mosca 2018 : Andreas Seppi conquista i quarti di finale in Russia! Herbert ko in due set : Un grande Andreas Seppi alla “VTB Kremlin Cup“, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 856.445 dollari in corso sul veloce indoor di Mosca, in Russia. L’azzurro, numero 46 del mondo, ha sconfitto il francese Pierre-Hugues Herbert, numero 51 ATP, con il punteggio di 7-6(6) 7-6(5) al termine di un match estremamente equilibrato e deciso da due tie-break. L’altoatesino conquista l’accesso ai quarti di finale dove ...

Tennis - ATP Mosca 2018 : subito fuori Marco Cecchinato - numero uno del seeding. Mannarino travolgente : Termina subito l’avventura moscovita di Marco Cecchinato: il Tennista azzurro, testa di serie numero uno del tabellone del torneo ATP 250, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, cede al francese Adrian Mannarino, che si impone sul cemento indoor russo per 6-2 6-3 in appena 52 minuti di gioco. Nel primo set l’equilibrio si spezza subito: Cecchinato tiene il servizio in apertura ma poi Mannarino infila cinque giochi consecutivi ...

Tennis - Anversa : impresa di Caruso Prima vittoria di sempre nell'Atp : Unica chance per la Bertens ora è sperare nel forfait a Singapore dela numero uno del mondo simona Halep, alle prese con problemi alla schiena, ha rinunciato a giocare anche a Mosca,. Le otto regine ...

Tennis - ATP Anversa 2018 : prima vittoria di Salvatore Caruso nel circuito maggiore. Sconfitto l’indiano Bhambri : Salvatore Caruso sfrutta al meglio il ripescaggio nel tabellone principale del torneo ATP di Anversa. Il siciliano, da lucky loser, si è qualificato per il secondo turno dopo aver Sconfitto in tre set l’indiano Yuki Bhambri, numero 100 del mondo, con il punteggio di 7-6 5-7 6-1 dopo due ore e ventidue minuti di gioco. Questa è anche la prima vittoria in carriera per Caruso a livello ATP e sicuramente il nativo di Avola può ora ambire anche ...

Tennis - ATP Mosca 2018 : Andreas Seppi conquista il secondo turno. L’azzurro supera in due set Martin Klizan : Ottimo inizio per Andreas Seppi alla “VTB Kremlin Cup“, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 856.445 dollari in corso sul veloce indoor di Mosca, in Russia. L’azzurro, n.46 del mondo, ha sconfitto lo slovacco Martin Klizan, numero 47 ATP ed ottava testa di serie, con il punteggio di 6-1 7-6(6) in 1 ora e 28 minuti di partita. Una prestazione convincente dell’altoatesino che se la vedrà nel prossimo turno con il ...

Tennis – Atp Mosca : Berrettini eliminato al primo turno - Rosol trionfa in tre set : Esordio negativo per Matteo Berrettini nel Torneo Atp di Mosca: l’azzurro ko al primo turno Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno del torneo Atp 250 di Mosca (cemento indoor, montepremi 856.445 dollari). L’azzurro, numero 54 del mondo, si è arreso al ceco Lukas Rosol, numero 171 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4 in un’ora e 48 minuti. ...

Tennis - Ranking ATP (15 ottobre) : Rafael Nadal in testa - Djokovic sorpassa Federer e insegue. Fognini 14° : Un cambiamento importante nella top ten del Ranking ATP aggiornato a lunedì 15 ottobre. Novak Djokovic sale in seconda posizione scavalcando Roger Federer e si mette in scia a Rafael Nadal che rimane sempre al comando. Il serbo, grazie alla vittoria ottenuta nel Masters 1000 di Shanghai, è salito a quota 7445 punti cioè 115 in meno rispetto allo spagnolo ancora fermo ai box per un infortunio. Quarta piazza per l’argentino Juan Martin Del ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai 2018 : Djokovic spazza via Zverev - Coric elimina Federer! : I due finalisti del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai saranno il croato Borna Coric ed il serbo Novak Djokovic: questa la sentenza delle semifinali odierne. In due incontri molto diversi da quelli che ci si attendeva, hanno avuto la meglio rispettivamente sull’elvetico Roger Federer, e sul tedesco Alexander Zverev. Nella semifinale della parte alta del tabellone il croato ha battuto lo svizzero con un duplice 6-4 in un match che ha visto ...

ATP Shanghai – Djokovic devastante! Nole insegna Tennis a Zverev : il serbo è finale : Novak Djokovic stacca il pass per la finale dell’ATP di Shanghai: il tennista serbo liquida Alexander Zverev in due set Novak Djokovic è tornato. Forse è un po’ tardi per dirlo, visti i successi a Wimbledon e agli US Open, ma il tennista serbo, continua a sottolineare, partita dopo partita, quanta differenza ci sia fra la sua versione ‘pre-infortunio’ e quella che da qualche mese a questa parte, post operazione e riabilitazione, il mondo ...

