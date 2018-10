Teatro Biblioteca Quarticciolo 2018 2019 Per uno spettatore critico

Teatro Biblioteca Quarticciolo - 20 e 21 ottobre : Luisa Merloni e Marco Quaglia in “Farsi Fuori” : Roma – “Farsi Fuori” con Luisa Merloni e Marco Quaglia, 20 ottobre ore 21.00 e 21 ottobre ore 18.00 al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Farsi Fuori con in scena Luisa Merloni e Marco Quaglia torna a Roma a grande richiesta il 20 ottobre alle ore 21.00 e il 21 ottobre alle ore 18.00 al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Farsi fuori nasce da una semplice domanda: siamo la prima generazione che sceglie davvero se essere madre o no? E come si ...