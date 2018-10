Tè Pu-Erh | cos’è e perché protegge dall’influenza

dilei

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Il Pu-Erh è una varietà di tè poco conosciuta, ma con moltissime proprietà, in grado dirci dall’influenza e di aiutarci a perdere i chili di troppo. Deve il suo nome (che si pronuncia anche Pu ‘Er) alla regione della Cina in cui viene coltivato. Ha un sapore deciso, che ricorda quello dell’humus, con un retrogusto dolce e avvolgente. A differenza del Rooibos è un vero e proprio tè e viene estratto da una varietà della Camelia Sinensis. Ha un colore rosso, ma in Occidente viene commercializzato soprattutto nella sua variante verde e nera. Richiede una lavorazione lunga e laboriosa in cui le foglie vengono sottoposte a fermentazione e invecchiamento, conferendogli delle proprietà straordinarie. Numerosi studi scientifici infatti hanno dimostrato la sua azione curativa e la sua capacità di rafforzare il sistema immunitario per difendere l’organismo dalle ...