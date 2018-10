Tav | la Lega cambia treno e segue i Cinque Stelle | Stop al cantiere | via il

Fondi Lega - l'ex segretaria di Bossi : «Dissi a Salvini che i soldi sTavano sparendo - ma lui non fece nulla» : Daniela Cantamessa, ex segretaria storica di Umberto Bossi, ha accusato Roberto Maroni di aver dilapidato il patrimonio della Lega e Matteo Salvini di esserne al corrente, ma di non aver fatto nulla. ...

Lega bifronte : fare la Tav senza strappare col M5s : Roma. C’è la Lega che sulla Tav rassicura i grillini; e però c’è anche la Lega, la stessa, che sulla Tav rassicura aziende e imprese. Una Lega bifronte, che se da un lato chiede di sospendere gli appalti in attesa della famigerata analisi costi-benefici voluta da Danilo Toninelli, dall’altro organiz

Ponte Morandi - M5s e Lega votano ordine del giorno del Pd in consiglio regionale : “Tavolo per modificare decreto Genova” : Le forze politiche liguri fanno fronte comune per chiedere maggiori risorse per Genova, in emergenza dopo il crollo del Ponte Morandi. E così, mentre in consiglio comunale passano tutti gli ordini del giorno presentati da maggioranza e opposizione, in Regione Liguria, M5s e Lega votano insieme al Pd un ordine del giorno sull’argomento, presentato dai dem, per chiedere un tavolo tra istituzioni locali, parlamentari liguri, forze sociali ed ...

Obiettivo 2 - 4%. Intesa M5S-Lega sul Tavolo del Tesoro : Come un sommergibile, Matteo Salvini negli ultimi giorni ha navigato in immersione, silente, ma preparando siluri e contromisure in vista della fatidica ora X. E, quando è emerso a ridosso della presentazione della nota di aggiornamento al Def, si è ritrovato insospettabilmente vicino a Luigi Di Maio. Sventolando la stessa bandiera, e tornando a mettere nel mirino via XX settembre.Quando ieri sera Luigi Di Maio ha riunito la ...

Fondi Lega - quando Salvini protesTava contro il pagamento a rate del debito della Lazio : Corsi e ricorsi. Un debito diLazionato in comode rate. Non parliamo di quello della Lega, dopo la sentenza sulla truffa dei rimborsi elettorali dal 2008 al 2010. Ma di un debito più antico. Quello ...

Dalle pensioni alla pace fiscale : le due manovre contrapposte di Lega e M5S sul Tavolo di Conte : Al vertice di oggi a Palazzo Chigi due progetti di legge di bilancio molto diversi. Da una parte l’anticipo della pensione a 62 anni con almeno 38 di contributi, pace fiscale e avvio di flat tax per «i piccoli». Dall’altro pensione di cittadinanza da gennaio 2019, riforma dei centri per l’impiego e primo debutto dell’assegno da 780 euro per i più poveri senza lavoro...

Lega : a Milano Tavolo di confronto fra consulte e governatore Fontana (2) : (AdnKronos) - "Per questo voglio ringraziare tutti gli amministratori locali e tutti i militanti per l'importante e approfondito lavoro che svolgono 365 giorni l'anno con le consulte e che stanno svolgendo, un lavoro fondamentale per dare un contributo da parte della Lega alla realizzazione quotidia

Lega : a Milano Tavolo di confronto fra consulte e governatore Fontana : Milano, 15 set. (AdnKronos) - Nella sede della Lega di via Bellerio, alla presenza del governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e degli assessori regionali della Lega, si sono riunite questa mattina le consulte della Lega Lombarda per una seduta di tavoli tematici di lavoro, divisi per

MotoGp – Valentino Rossi e la sorpresa ai tifosi di Tavullia : collegamento live da Misano [VIDEO] : Videochiamata a sorpresa con i fan di Tavullia: Valentino Rossi fa uno speciale regalo a tutti i tifosi da Misano Il weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini è ufficialmente iniziato: oggi i piloti sono scesi in pista sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, per la prima giornata di prove libere, dominata da un ottimo Andrea Dovizioso. Giornata di alti e bassi per Valentino Rossi, che nel mattino non è ...

Confindustria chiede alla Regione un Tavolo tecnico : "Terza corsia - manutenzione delle provinciali e la Mezzina per collegare i nuovi ... : 'Di fronte a questo quadro, frutto di una banale vicenda di cronaca che per fortuna non ha procurato vittime, emerge l'arretratezza del sistema stradale, e più in generale di collegamento, del nostro ...

Uefa - Ceferin : 'Ci aspetTavamo Ronaldo venisse. Var in Champions? Non subito. Dico no alla Superlega' : Aleksander Ceferin , presidente Uefa, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tanti i temi toccati, dal Var alla nuova Champions League, dal fair play finanziario all'Europeo del 2024. Senza dimenticare l'assenza di Cristiano Ronaldo al sorteggio dei gironi di Champions: ...

Legato al letto e derubato da chi gli affitTava la stanza : denunciati in 4 a Roma : Legato in un letto e rapinato di 3 mila e 500 euro. Ma non solo. Inizialmente scambiato per rapinatore dalla polizia di stato chiamata a intervenire in un palazzo, nel quartiere romano dell’Alessandrino, dove era segnalata la presenza di un ladro. ...

Tav - Di Maio : con Lega troveremo accordo : "Abbiamo azzerato i vertici delle agenzie fiscali.In 2 su 3 c'erano dei trombati del Pd in politica", dice Di Maio, "e a giudicare dai risultati non avevano abbastanza competenze".Sull'Ilva "...