TAKAGI E KETRA Video | il duo di Amore e Capoeira vola in Toscana con Fedez X Factor

Gli ospiti degli Home Visit di X Factor 2018 da Achille Lauro a TAKAGI e Ketra : chi affiancherà i giudici prima dei Live Show : Sono stati svelati gli ospiti degli Home Visit di X Factor 2018 . Quattro saranno gli ospiti del programma che accompagneranno i giudici nella scelta dei talenti da portate ai Live Show in diretta. Fedez è partito per la Toscana con Takagi & Ketra : il duo di Producer, artefici del successo di Amore e Capoeira cantato da Giusy Ferreri in estate, ha aiutato il giudice di categoria a scegliere i talenti della categoria Over da portare ai Live ...

Musica in TV - ieri sera in diretta da Milano la finale del Wind Summer Festival : TAKAGI & Ketra con Giusy Ferreri sono i re dell’estate 2018 con la loro “Amore e capoeira”. Ascolti flop : E’ terminato ieri sera il Wind Summer Festival 2018 (di cui ho già avuto modo di parlare in maniera approfondita in diverse occasioni commentando le puntate precedenti) con la finalissima che si è svolta all’Area Expo Experience di Milano (e non in Piazza Duomo come suggerivano diverse indiscrezioni che trapelavano sino alla scorsa settimana): se il Power Hits Estate di RTL 102.5 è stato vinto da Non ti dico no dei Boomdabash con Loredana ...