Tagliate le corde vocali a Fedez | bufera sulla battuta di Greggio

ilgiornale

: Tagliate le corde vocali a Fedez Striscia e la brutta battuta sullintervento allorecchio di Leone. E il rapper risp… - zazoomblog : Tagliate le corde vocali a Fedez Striscia e la brutta battuta sullintervento allorecchio di Leone. E il rapper risp… - AgenziaMalgeri : I tori non sono le uniche vittime della corrida, nelle corride muoiono e soffrono anche molti cavalli. Al cavallo… - AgenziaMalgeri : I tori non sono le uniche vittime della corrida, nelle corride muoiono e soffrono anche molti cavalli. Al cavallo… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Unasi è scatenata in seguito alladi Ezioche ha provato ad ironizzare sull'operazione alle orecchie che ha subito il figlio didurante il soggiorno a Los Angeles.Ezioha aperto la puntata di ieri 17 ottobre con unasul cantante, infatti il conduttore televisivo ha detto che sarebbe stato "meglio eliminare le" andando ad ironizzare sull'operazione subita dal figlio Leone dei Ferragnez. Il tg satirico però questa volta sembra essersi spinto troppo oltre, tanto da sollevare le polemiche del web che si è immediatamente scagliato contro il conduttore.Il rapper ha replicato alladicendo "ci sono rimasto male", definendo il servizio della trasmissione "presuntuoso", riferisce Il Messaggero. L'operazione del figlio diLeone e il problema alla nascitaDopo il trasferimento negli Stati Uniti per far nascere Leone sul ...