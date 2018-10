Tagli alla spesa militare | 500 milioni dirottati sui centri per l' impiego

Dubbi sui rischi per Saviano - probabile Taglio alla scorta : È molto probabile che Roberto Saviano si veda presto ridurre la scorta. La decisione non è ancora stata presa, tant’è che dal Viminale assicurano che «al momento non ci sono novità». Ma il rimpallo tra una prefettura e l’altra per la «mancanza di elementi sull’esposizione a rischio» dell’autore di Gomorra conferma l’ipotesi avanzata ieri dalla te...

Calciomercato Juventus - offerta alla Fiorentina per Milenkovic : cifre e detTagli : Nikola Milenkovic interessa eccome alla Juventus, il club bianconero si è fatto avanti proponendo una maxi offerta alla Fiorentina Nikola Milenkovic è da tempo nel mirino della Juventus. La squadra torinese deve ringiovanire la propria mediana, dato l’imminente addio di Barzagli e l’età che avanza per Chiellini. Il nome del difensore della Fiorentina sembra essere quello in pole position, scelto da Paratici dopo averlo ...

Pensioni più alte - Taglio alla rivalutazione già da 2.500 euro al mese : Quattro finestre in un anno per l'uscita con quota 100, proroga dell'opzione donna, tagli alla rivalutazione delle Pensioni che partiranno da quelle di almeno 2.500 euro netti al mese per poi...

Nemmeno un miracolo del Venerdì Santo può liberare Londra dalla Tagliola della Brexit : L'Ue ha dato la disponibilità ad un'intesa su una dichiarazione d'intenti politica, priva di valore legale, che spazi dalla politica estera comune a quella di difesa e alla cooperazione in tema di ...

Manovra 2019 approvata e inviata alla Ue. Sì a pace fiscale e Tagli alle pensioni d’oro : Via libera al decreto fiscale e alla legge sul bilancio. Conte: «Pronti a mandare subito comunicazione a Bruxelles»

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : allarme arancione in Calabria - Sicilia e Basilicata. I BOLLETTINI completi con mappe e detTagli : Allerta Meteo – Una vasta circolazione depressionaria, posizionata sul Mediterraneo centrale e in spostamento verso nord-est, continua ad innescare condizioni di spiccata instabilità sulle regioni meridionali italiane con fenomeni temporaleschi, anche di forte intensità, che persisteranno su Sicilia e Calabria, per estendersi, dalle prime ore di domani, anche alla Basilicata. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Calciopoli Belgio - lo scandalo si allarga : nel mirino il trasferimento di un calciatore adesso in Italia [NOME e DETTagli] : Un nuovo scandalo ha colpito il Belgio, la ‘Calciopoli’ che riguarda il mondo del calcio, lo scandalo si allarga a macchia d’olio. Nel mirino i principali club e procuratori con l’accusa di riciclaggio, corruzione, plusvalenze gonfiate sui trasferimenti dei calciatori e match fixing. Come riporta il quotidiano serbo Kukir, tra le figure coinvolte ci sarebbe anche l’ex calciatore Mateja Kezman, oggi procuratore ...

Uragano Leslie - allarme in Portogallo : “landfall” nella notte con raffiche di vento fino a 180 km/h su Lisbona! [MAPPE e DETTagli] : 1/16 ...

Pensioni - con quota 100 via gli ultimi bloccati dalla legge Fornero. Assegni alti - lavoratrici e militari si salvano dal Taglio : Circa 400 mila persone che dal 2012 in poi erano rimaste bloccate dalla brusca stretta sui requisiti scattata con la riforma Fornero. Sono loro i primi beneficiari dell'uscita anticipata con...

Luigi Di Maio deve risparmiare : Taglia i soldi alla Difesa e liquida la ministra Elisabetta Trenta : Luigi Di Maio sarebbe pronto a mettere le mani sul governo, in particolare sulla ministra della Difesa, Elisabetta Trenta . Al vicepremier - spiega Il Giornale - non sarebbero andate giù alcune ...

Giada Pezzaioli - seno rifatto/ Giovanni Conversano svela i detTagli : collegamento dalla clinica a Pomeriggio 5 : Giada Pezzaioli, la compagna di Giovanni Conversano si è rifatta il seno. Barbara D'Urso si collega con la clinica in diretta a Pomeriggio 5 per gli aggiornamenti(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:35:00 GMT)

Mondiali Volley 2018 – L’Italia femminile alla Final Six - oggi i sorteggi : tutti i detTagli sui gironi : oggi i sorteggi dei gironi della Final Six: azzurre al primo posto nella Pool F, unica squadra imbattuta L’Italia femminile ha mandato al tappeto anche gli USA: splendida vittoria per le ragazze di Mazzanti per 3-1 sulle campionesse in carica, oggi, ai Mondiali di Volley 2018 in corso in Giappone. Le azzurre hanno così chiuso la primo posto la Pool F (9 vittorie e 27 punti), unica formazione imbattuta nelle prime due fasi del torneo. ...

Manovra - ipotesi Taglio da un miliardo ai ministeri : 500 milioni alla Difesa. Stop ad elicotteri - missili e al ‘Pentagono italiano’ : Un miliardo di tagli nei ministeri pentastellati. È l’ultima ipotesi che si fa strada nel governo per recuperare risorse utili alla legge di bilancio. Il dicastero più colpito dalla sforbiciata sarebbe quello della Difesa guidato da Elisabetta Trenta con lo Stop o il rallentamento di almeno 3 programmi previsti nei prossimi anni. Secondo quanto si apprende ammontano a quasi 500 milioni di euro i risparmi che verrebbero predisposti per il ...