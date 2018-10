SZ | trovata persona morta a Brunnen | probabile omicidio

Ragusa - 66enne trovata morta in casa : aveva il cranio fracassato. Esclusa la rapina - si indaga nella sfera personale : Riversa in una pozza di sangue nel soggiorno della propria casa , nel centro storico di Ragusa , vicino al municipio. Maria Zarba, 66 anni, è stata trovata così dal nipote, che viveva con lei, al rientro dal lavoro nella serata di giovedì. La donna aveva il cranio fracassato, e numerose ferite da corpo contundente alla testa. All’arrivo dell’ambulanza, intorno alle 20.30, i medici del 118 ne hanno constatato la morte. “Stiamo ...

Donna trovata morta in un canale a Fiumicino - il personal trainer confessa : 'L'ho uccisa - non voleva che la lasciassi' : Andrea De Filippis , il personal trainer sospettato di aver ucciso Maria Tanina Momilia trovata morta a Fiumicino , ha confessato il delitto. L'uomo si è presentato in caserma dai carabinieri ...