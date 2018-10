Super brillamenti potenzialmente dannosi per gli esopianeti

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 ottobre 2018) In uno studio pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal, un gruppo di ricercatori, tra cui anche Isabella Pagano dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Catania, ha sfruttato il telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA nell’ambito del programma HAZMAT (HAbitable Zones and M dwarf Activity across Time) per studiare nell’ultravioletto iprovenienti da 12 stelle di tipo nana rossa e per capire come queste potenti emissioni di energia influenzino glipresenti nelle loro zone abitabili. “Con il telescopio spaziale Hubble stiamo conducendo uno studio mirato a capire come l’emissione di radiazione ultravioletta delle stelle nane rosse e la loro produzione dicambino nel corso della loro vita. I risultati presentati in questo lavoro riguardano il gruppo più giovane delle stelle che stiamo studiando, quelle con età di solo 40 milioni di anni”, ...