SUD PEGGIO DELLA GRECIA 20 milioni di vittime di un default che è già avvenuto

Italia : nord regge la sfida tedesca - SUD PEGGIO della Grecia : In particolar modo per la forte presenza dell'economia non osservata che, solo per la parte del lavoro irregolare, produce nel Mezzogiorno oltre 27 miliardi di euro di valore aggiunto sommerso all'...

Economia - Cgia : " SUD PEGGIO della Grecia" : 11.03 Un Paese spaccato a metà:il Nord ha ripreso a correre e seppur con difficoltà tiene il passo della Germania, il Sud invece presenta una situazione sociooccupazionale addirittura peggio re della Grecia. Così l'Ufficio studi della Cgia , che ha comparato indicatori economici, occupazionali e sociali tedeschi con Nord, Mezzogiorno e Grecia. La produttività del lavoro (valore aggiunto per occupato in euro) è l'unico indicatore positivo fra i ...

Fisco : contrasto all'evasione solo dal 5% dei Comuni - peggio al SUD : Tra i 7.978 Comuni presenti l'anno scorso in Italia, solo 435 , pari al 5,4% del totale, si sono attivati per contrastare l'evasione, segnalando all'amministrazione finanziaria o alla Guardia di ...

Meteo oggi : forti criticita' al SUD - peggiora anche Centro-Nord : Meteo oggi - Alluvvioni, nubifragi e forti disagi al Sud Italia, atteso un peggiormento anche al Centro-Nord . Meteo oggi - Mattinata difficile per diverse regioni del Sud Italia dove in nottata si...

“Non è più lei”. Kate Middleton - i SUDditi se ne sono accorti e ora pensano al peggio : Per i sudditi della Gran Bretagna, ormai è una certezza: Kate Middleton non è più la stessa. Tutti sono ormai certi che la duchessa, dalla nascita di Louis, non sia più la stessa, che abbia qualche problema. Ormai la preoccupazione è generale: tutti temono per la sua salute. Kate in effetti è magrissima (nonostante abbia partorito da pochi mesi), sorride meno e quando lo fa, sembra che la cosa sia forzata. Per questo si pensa che la duchessa ...