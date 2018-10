Su Flixbus Trento-Roma | ' Sei nero | non sederti vicino a me' ed interviene la polizia

Blastingnews

(Di giovedì 18 ottobre 2018) «Qui no! Cambia posto, vai in fondo. Sei, sei di un’altra religione». Così, martedì sera, una passeggera di unin partenza dae diretto aha vietato a Mamadou, un venticinquenne senegalese, di sedersi accanto a lei. Il giovane era diretto nella Capitale per trascorrere qualche giorno con un amico, ma il viaggio - per lui - è iniziato veramente male. La donna è arrivata perfino a chiamare la. Una giovane, sconcertata, ha raccontato su Facebook quanto accaduto. Non puoiqui Elena Iiriti, una studentessa trentina di 19 anni che frequenta l'università a Ferrara, ha voluto raccontare un gravissimo episodio di razzismo a cui si è trovata ad assistere martedì 16 ottobre. La giovane, in compagnia dell'amica Anna, ha preso posto su un autobus(società di trasporto specializzata in servizi di trasporto low-cost) diretto a. Sul mezzo, poco ...