Striscia | tapiro a Wanda Nara | rischia il carcere per aver diffuso i dati di Maxi Lopez

Striscia la Notizia replica a Fedez/ Il rapper non risponde. Non vuole nessun tapiro e pensa al suo nuovo tour : Striscia La Notizia replica alle accuse di Fedez in merito alla battuta sull'operazione del figlio Leone. "È stato tutto un complotto per farti attapirare!"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:00:00 GMT)

Wanda Nara rischia 4 mesi di carcere : Striscia la Notizia gli consegna il Tapiro d’Oro : Questa sera a “Striscia la Notizia” le immagini della consegna del Tapiro d’Oro a Wanda Nara: la moglie di Mauro Icardi rischia 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social alcuni dati personali dell’ex marito, il calciatore Maxi Lopez. La showgirl argentina, con il suo post del 22 giugno 2015, avrebbe violato la privacy di Lopez e lo avrebbe danneggiato durante le operazioni di calciomercato dello stesso mese. ...

Striscia la notizia - arriva il Tapiro d'oro a Raffaella Carrà : La showgirl riceve un'importante onoreficenza in Spagna: "Per le istituzioni italiane invece sono un milite ignoto"

Striscia la Notizia - Tapiro d’oro a Fabrizio Corona : “E’ una fake news” : Fabrizio Corona di nuovo al centro dell’attenzione! Stavolta per qualcosa di bislacco: Valerio Staffelli di Striscia la Notizia gli ha consegnato il Tapiro d’oro. Fabrizio Corona intercettato da Valerio Staffelli per la consegna del Tapiro d’oro “Furbizio” che in verità non è poi così furbo pare trovare le situazioni più strane che lo catapultano nel clamore mediatico e nelle maglie del web. Cosa è accaduto? Scopriamolo, anche con dei ...

Striscia la Notizia - Belen Rodriguez e il Tapiro : 'Cosa me ne faccio di un cuore? Mi serve anche altro' : Ventiseiesimo Tapiro d'oro per Belen Rodriguez che si aggiudica così il titolo di personaggio più attapirato nella storia di Striscia la Notizia . L'inviato Valerio Staffelli ha consegnato la ...

Striscia La Notizia : consegnato tapiro a Belen Rodriguez : Belen Rodriguez fermata dalla polizia: arriva il tapiro di Striscia Tra poco andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Striscia La Notizia. E in base alle anticipazioni circolate on line poco fa, Valerio Staffeli consegnerà il tapiro d’oro a nientepopodimeno che Belen Rodriguez, la quale qualche giorno fa è stata multata dalla polizia di Milano perchè sorpresa incredibilmente a ballare sul tetto della sua automobile. Un episodio assai ...