Striscia la Notizia replica a Fedez Il rapper non risponde Non vuole nessun tapiro e

Wanda Nara rischia 4 mesi di carcere : Striscia la Notizia gli consegna il Tapiro d’Oro : Questa sera a “Striscia la Notizia” le immagini della consegna del Tapiro d’Oro a Wanda Nara: la moglie di Mauro Icardi rischia 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social alcuni dati personali dell’ex marito, il calciatore Maxi Lopez. La showgirl argentina, con il suo post del 22 giugno 2015, avrebbe violato la privacy di Lopez e lo avrebbe danneggiato durante le operazioni di calciomercato dello stesso mese. ...

Fedez contro Striscia La Notizia per la battuta sul figlio : "Evitabile". La risposta di Striscia : "Un complotto per farti attapirare". : Aggiornamento ore 16.30 A stretto giro è arrivata la replica di Striscia La Notizia, ovviamente a mezzo Instagram. Due stories dedicate al malinteso, ecco il contenuto -tra il conciliante e il provocatorio - della prima: "Carissimo Federico Lucia, detto Fedez, siamo sempre stati dalla parte dei bambini. Non abbiamo mai fatto ironia sui più piccoli (certo, esclusi Brunetta e Berlusconi). Vogliamo bene a Leone. Avremmo avuto da ridire ...

