Stefano | dopo due anni stiamo iniziando a smuovere Roma su preferenziali

romadailynews

: Stiamo ancora tutti aspettando le scuse del ministro #Salvini (disse, tra le altre, “Ilaria #Cucchi mi fa schifo”),… - marcodimaio : Stiamo ancora tutti aspettando le scuse del ministro #Salvini (disse, tra le altre, “Ilaria #Cucchi mi fa schifo”),… - SkyTG24 : Caso Stefano #Cucchi, la sorella Ilaria: dopo 9 anni si è rotto il muro - Agenzia_Ansa : Come è morto #Cucchi: dal #pestaggio dopo l'arresto alla rottura della vertebra sacrale. Le cause della morte GUARD… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018)– “Proteste su via Emanuele Filiberto, su viale Libia/Eritrea, su via Tuscolana, su viale Marconi. Tutti stradoni pericolosissimi occupati al 95% dalle auto in posizioni piu’ o meno legali o tollerate, doveportando un po’ di sana redistribuzione degli spazi con la mobilita’ pubblica e ciclopedonale. E aree dove l’offerta di trasporto pubblico non manca (MA, MB1) e dove e’ previsto sara’ rafforzata (tram su viale Marconi). E’ addirittura la ‘mitica’ Striscia la Notizia che parla di corsie”. Lo scrive su facebook il presidente della commissione capitolina Trasporti, Enrico. “La verita’- conclude- e’ cheduea testa bassa con sopralluoghi, progetti, conferenze dei servizi, riunioni, lavori sul bilancio per trovare i fondi,cominciando a...