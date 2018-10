Spread vola a quota 320

Dopo l'avvertimento di Fitch all'Italia lo Spread vola oltre quota 300. Borsa in calo : Lo spread risale sopra 300 punti . Il differenziale tra Btp e Bund passa di mano a 303 punti, contro i 297 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale sale al 3,541%, Dopo che martedì ha ...

Dopo l'avvertimento di Fitch all'Italia lo Spread vola oltre quota 300. Borsa in calo : Llo spread risale sopra 300 punti. Il differenziale tra Btp e Bund passa di mano a 303 punti, contro i 297 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale sale al 3,541%, Dopo che martedì ha toccato il picco del 3,712%, il top da aprile 2013. Sullo sfondo pesano i timori sul bilancio in deficit dell’Italia e il suo scontro con Bruxelles. Apertura in netto ribasso per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib cede l’1,43% a 19.436,71 punti, ...

Un altro giorno sull'ottovolante per Spread e borsa. Fitch avvisa : manovra rischiosa : Lo spread si è attestato a 295 punti base. Male invece tutte le borse europee che hanno risentito dell'andamento negativo di Wall Street. Piazza Affari ha perso l'1,71% . Prime bordate delle agenzie ...

Spread stabile sotto i 300. Volano gli interessi dei Bot a un anno : +0 - 5% rispetto a settembre - ai massimi da 5 anni : Apre sopra la soglia psicologica dei 300 punti, poi si assesta a 296 e scende fino a 290 punti base a metà giornata, con rendimento al 3,45%. Sebbene tutti guardino allo Spread tra Btp e Bund tedesco come al dato con cui valutare l’atteggiamento dei mercati nei confronti del governo Lega-M5s, è un altro l’elemento di novità che almeno nella giornata di oggi testimonia un certo movimento da parte degli investitori: si tratta del tasso ...

Italia nell'occhio del ciclone : Fmi taglia stime Pil - vola lo Spread : Tag: crescita fmi manovra pil spread Tria Per approfondire FMI taglia le stime dell'economia Italiana L'FMI taglia le stime di crescita sull'Italia Economia Italiana a passo di gambero: Confindustria ...

Lo Spread vola a 315 punti : ai massimi da aprile 2013 Bankitalia e Fmi : «Niente passi indietro su pensioni» : Il differenziale ancora in salita ai massimi da aprile 2013. Il ministro dell’Economia: «Abbassare i toni con la Ue»

Spread vola a quota 315 punti. Fmi rivede al ribasso crescita dell'Italia : Il tutto proprio mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria illustra alla Commissione Bilancio di Camera e Senato la nota di aggiornamento al Def. A contribuire a questa debacle anche il giudizio ...

Spread vola a 305 punti. Tria : abbassare i toni conl'Ue : Il ministro ha esordito la sua audizione affermando che l'Italia si trova in una situazione di "ritardo nella crescita dell'economia e dell'occupazione, un ritardo non più accettabile a dieci anni ...

Spread vola a 306 - Piazza Affari maglia nera Ue (-2 - 4%) : In rosso quasi tutte le blue chip milanesi, a partire dalle banche. Mercato in allarme anche per il tonfo di Shanghai dopo che la Banca centrale cinese ha tagliato la riserva obbligatoria per le banche locali, alimentando i timori sul ritmo di crescita dell’economia. L'euro scivola sotto quota 1,15 dollari...