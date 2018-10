Spread sale ancora | tocca 315 punti base

Lo Spread sale Piazza Affari scende : banche in rosso : ... oggi, il commissario europeo per gli Affari economici Pierre Moscovici arriva in Italia per una serie di incontri tra cui quello più importante con il ministro dell'economia Giovanni Tria per ...

Piazza Affari sale con Tim e Fca - scivolone di Buzzi. Spread nervoso in attesa di Tria-Moscovici : Oggi pomeriggio è in programma un incontro tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, che sarà seguito da una conferneza stampa, ore ...

Mercati deboli in scia a Wall Street - lo Spread risale a 310 punti : ... poi le richieste di sussidio per la disoccupazione, l'indice della Fed di Philadelphia e quello anticipatore dell'economia dagli Stati Uniti. Euro in calo all'avvio di giornata: cede lo 0,15% a 1,...

Piazza Affari maglia nera Ue Arriva Moscovici : lo Spread sale : Ancora una seduta all'insegna delle vendite. Le Borse europee avviano la giornata in rosso. A Piazza Affari, il Footsie Mib conquista subito la maglia nera nel Vecchio Continente. Sul secondario, spread in salita Segui su Affaritaliani.it

Salvini : vado a Mosca e sale lo Spread? No. Spero leggano i numeri : Mosca, 17 ott., askanews, - 'Salvini va a Mosca e sale lo spread? No, Spero che stiano leggendo i numeri, Spero non ci siano delle bocciature pregiudiziali, cosa che temo: nel senso che da francesi e ...

Spread risale e Milano affonda : Le Borse europee annullano i rialzi della prima parte della seduta e chiudono in rosso. Milano cede lo 0,52% con lo Spread tra Btp e Bund che risale a 311 punti base con un rendimento del decennale ...

Borse - Milano va giù e lo Spread risale a 309 : Dall'altra smentisce il vicepremier Luigi Di Maio su Alitalia "penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro dell'economia. Io non ne ho parlato". Così sull'ipotesi d'ingresso del ...

Borsa Milano -0 - 52% - Spread sale a 307 : 18.10 Borsa Milano -0,52%, spread sale a 307 Piazza Affari ha chiuso negativa: è la peggiore tra le Borse europee che hanno comunque azzerato i rialzi nell'ultima parte della seduta nonostante il rimbalzo di Wall Street. L'indice Ftse Mib, che aveva guadagnato l'1%, ha lasciato sul terreno lo 0,52% a 19.255 punti. A penalizzare Milano è stata anche la risalita dello spread Btp-Bund. Lo spread, che aveva aperto in calo, si è allargato a ...

Wall Street non basta all'Europa - Piazza Affari -0 - 52%. Lo Spread sale a 309 : Le Borse europee, in rialzo per ampia parte della seduta dopo due sedute pesanti, hanno chiuso in calo. Wall Street, partita di slancio dopo il tonfo dei due giorni precedenti, riduce i guadagni, ma è sostenuta dalle trimestrali di JPMorgan e Citi. Mercati asiatici positivi dopo i dati sull'export cinese e le indiscrezioni su un possibile incontro Trump-Xi Jinping a fine novembre...

Quando lo Spread sale i mutui costano di più? Ecco come stanno le cose : Indica un netto calo di fiducia da parte degli investitori internazionali nei confronti della nostra economia. Ma incide o non incide sul costo del mutuo? Crescita dello spread e interessi sul mutuo ...

La Borsa sale (+0 - 86%) - lo Spread scende : 9.25 Tentano il rimbalzo le borse europee, che non sembrano influenzate dal tonfo di Wall Street e seguono invece la scia positiva delle piazze asiatiche. A Piazza Affari.l'Ftse Mib segna +0,86% a 19.522 punti. Spread Btp-Bund tedesco in calo a 298 punti in avvio,con rendimento del decennale al 3,52%. Londra +0,56%, Parigi +1,05% e Francoforte +1,32%. Euro a 1,1595 dollari e 130,285 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borsa - Milano -1 - 84% - già tutta l'Ue - Spread risale a 305 punti : Roma, 11 ott., askanews, - Ancora una sessione fortemente negativa alla Borsa di Milano, dove l'indice Ftse-Mib ha chiuso al meno 1,84. Dopo una partenza al ribasso e alcuni miglioramenti, la dinamica ...

Borsa - Milano -1 - 84% - già tutta l'Ue - Spread risale a 305 punti : Roma, 11 ott., askanews, - Ancora una sessione fortemente negativa alla Borsa di Milano, dove l'indice Ftse-Mib ha chiuso al meno 1,84. Dopo una partenza al ribasso e alcuni miglioramenti, la dinamica ...

Spread Btp sale a 310 prima dell'asta : ANSA, - ROMA, 10 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund sale a 310 punti base dai 295 di ieri, con un rendimento che al 3,60% segna un nuovo massimo dal febbraio 2014. Il mercato è in attesa dell'asta da 6,5 ...