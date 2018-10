Spread BTP BUND oggi allunga a 320 punti base | Borsa Italiana verso un venerdì difficile

Spread Btp-Bund tocca 317 punti - sui massimi dal 2013 : Roma, 18 ott., askanews, - Con un pico a 317 punti base, lo Spread tra Btp decennali e Bund della Germania ha segnato nuovi massimi dalla primavera del 2013. Nel pomeriggio le pressioni sui Btp ...

Spread BTP/Bund a 320 punti - ma Conte ribadisce fiducia nella manovra : ...sul documento programmatico italiano per il 2019 lascerebbe poca speranza ai risultati di un'illustrazione della manovra da parte dell'Italia sui quali avevano puntato sia il ministro dell'Economia ...

Piazza Affari peggiora. Impennata Spread a 320 - tasso BTp al top da febbraio 2014 : Il differenziale tra Btp e Bund è tornato a salire in area 317 punti, mentre si acuiscono le tensioni all'interno del Governo A Milano hanno girato le azioni delle banche. A Wall Street si ragiona di nuovo su una stretta monetaria ...

Spread a 317 - nuovo massimo dal 2013. Rendimento del Btp decennale oltre il 3 - 6% : Nel giorno dell’incontro tra il ministro Giovanni Tria e il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici il differenziale di Rendimento fra Btp decennale e Bund tedeschi si è allargato fino a 317 punti base, segnando un nuovo massimo dal marzo 2013. Il titolo italiano offre un Rendimento del 3,61 per cento. In apertura il tasso di interesse pagato dai Btp si attestava al 3,5%. Durante la giornata è costantemente aumentato, in ...

Spread a 317 - nuovo massimo dal 2013. Rendimento del Btp decennale oltre i 3 - 6 punti : Nel giorno dell’incontro tra il ministro Giovanni Tria e il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici il differenziale di Rendimento fra Btp decennale e Bund tedeschi si è allargato fino a 317 punti base, segnando un nuovo massimo dal marzo 2013. Il titolo italiano offre un Rendimento del 3,61 per cento. L'articolo Spread a 317, nuovo massimo dal 2013. Rendimento del Btp decennale oltre i 3,6 punti proviene da Il Fatto ...

Spread Btp/Bund apre in rialzo a 310 : ANSA, - ROMA, 18 OTT - Apertura in rialzo per lo Spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 310 punti contro i 308 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari a 3,5%. Tutte ...

Spread Btp/Bund apre in rialzo a 310 : ANSA, - ROMA, 18 OTT - Apertura in rialzo per lo Spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 310 punti contro i 308 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari a 3,5%.

Spread Btp/Bund apre in rialzo a 310 : ANSA, - ROMA, 18 OTT - Apertura in rialzo per lo Spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 310 punti contro i 308 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari a 3,5%.

Torna la tensione sui Btp - lo Spread supera quota 305 : Tornano le tensioni sui titoli di Stato italiani. Dopo una partenza in calo a quota 293 punti, lo spread fra Btp e Bund tedeschi ha ripreso a salire, sfondando di nuovo quota 300. Attualmente il ...

Spread Btp-Bund torna a toccare 300 : ANSA, - ROMA, 17 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund torna a toccare i 300 punti base, per poi rallentare a 298, dopo che stamani era sceso a 290. Il rendimento del decennale italiano è al 3,47%. 17 ...

Spread Btp-Bund apre a 292 - 3 punti : ROMA, 17 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni apre a 292,3 punti con un rendimento al 3,40%.

Borse europee positive. In discesa lo Spread BTP/Bund : Partenza positiva per Piazza Affari , che prosegue il rimbalzo iniziato la vigilia . Bene anche le altre Borse europee , positivamente influenzate dall' ottimo avvio della stagione delle trimestrali ...

Spread Btp-Bund apre a 292 - 3 punti : ANSA, - ROMA, 17 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni apre a 292,3 punti con un rendimento al 3,40%. 17 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Spread Btp/Bund scende sotto 300 punti : ANSA, - ROMA, 16 OTT - scende sotto i 300 punti lo Spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 297 punti contro i 304 dell'apertura. Il rendimento del decennale italiano è pari al 3,48%. 16 ...