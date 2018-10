Spread a quota 327 Piazza Affari in calo del 2%

Spread a quota 325. Piazza Affari in calo : Il differenziale di rendimento fra Btp decennale e bund tedesco vola in chiusura di giornata a 325 punti base, aggiornando i massimi dal marzo 2013. Il rendimento del decennale italiano è salito oltre ...

Lo Spread sale a quota 320. Piazza Affari in calo : Il differenziale di rendimento fra Btp decennale e bund vola a 320 punti base, aggiornando i massimi dal marzo 2013 sui grafici Bloomberg. Il rendimento del decennale italiano è a 3,63%, livello mai ...

Spread vola a quota 320 : Manovra, in arrivo lettera Ue - A quanto si apprende da diverse fonti, il commissario europeo agli Affari economici e Finanziari Pierre Moscovici, a Roma per incontrare il ministro dell'Economia ...

Torna la tensione sui Btp - lo Spread supera quota 305 : Tornano le tensioni sui titoli di Stato italiani. Dopo una partenza in calo a quota 293 punti, lo spread fra Btp e Bund tedeschi ha ripreso a salire, sfondando di nuovo quota 300. Attualmente il ...

Notizie Spread ultima ora - aggiornamento in tempo reale : Spread ancora sotto quota 300 : Il ministro dell'Economia Tria, dal canto suo, cerca di gettare acqua sul fuoco, durante l'audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def: 'Come è noto la Commissione Ue ha espresso ...

Piazza Affari ancora in rialzo Spread in calo a quota 292 : Apertura di seduta positiva per i listini europei e Piazza Affari che così continua ad allontanarsi dai minimi di marzo 2017 toccati la scorsa settimana. Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari ancora in rialzo Spread in calo a quota 292 : Apertura di seduta positiva per i listini europei e Piazza Affari che così continua ad allontanarsi dai minimi di marzo 2017 toccati la scorsa settimana. Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari ancora in rialzo Spread stabile sotto quota 300 : I listini europei si preparano a un'altra giornata positiva sulla scia del rimbalzo convinto di Wall Street, che ieri con il Dow ha guadagnato il 2,17% sulla scia dei buoni risultati trimestrali di alcune banche come Morgan Stanley. Segui su Affaritaliani.it

La Borsa verso un nuovo rialzo Spread stabile sotto quota 300 : I listini europei si preparano a un'altra giornata positiva sulla scia del rimbalzo convinto di Wall Street, che ieri con il Dow ha guadagnato il 2,17% sulla scia dei buoni risultati trimestrali di alcune banche come Morgan Stanley. Segui su affaritaliani.it

Borse - Milano in rialzo del 2%. Spread in calo sotto quota 300 : Finale in deciso rialzo per le principali Borse europee, dove si mette in evidenza Piazza Affari, complice l'allentamento delle tensioni sui titoli di Stato italiani , che ha fatto scendere lo Spread ...

Notizie Spread ultima ora - aggiornamento in tempo reale : Spread sotto quota 300. Di Maio replica a Juncker : Il ministro dell'Economia Tria, dal canto suo, cerca di gettare acqua sul fuoco, durante l'audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def: 'Come è noto la Commissione Ue ha espresso ...

Piazza Affari accelera con Spread sotto quota 300 dopo presentazione manovra : sotto il 3% del Pil, ha detto ieri sera il ministro dell'Economia Giovanni Tria, 'non c'è eccesso di deficit'. 'L'idea che con questa manovra si voglia far saltare l'Europa' è insensata, secondo il ...

Notizie Spread ultima ora - aggiornamento in tempo reale : Spread a quota 307 dopo una partenza in rialzo : Il ministro dell'Economia Tria, dal canto suo, cerca di gettare acqua sul fuoco, durante l'audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def: 'Come è noto la Commissione Ue ha espresso ...

Borse in rialzo - Piazza Affari in recupero. Spread a quota 300 : Borse europee in ripresa . Migliora lo Spread. Il differenziale di rendimento tra il rendimento del Btp decennale e il Bund tedesco scende a 300 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al ...