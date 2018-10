Spread a 317 | nuovo massimo dal 2013 Rendimento del Btp decennale oltre il 3 | 6%

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Nel giorno dell’incontro tra il ministro Giovanni Tria e il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici il differenziale difra Btpe Bund tedeschi si è allargato fino a 317 punti base, segnando undal marzo. Il titolo italiano offre undel 3,61 per cento. In apertura il tasso di interesse pagato dai Btp si attestava al 3,5%. Durante la giornata è costantemente aumentato, in scia al nervosismo per l’annuncio che Moscovici consegnerà al titolare del Tesoro una lettera della Commissione in cui si chiederanno chiarimenti circa il Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles lunedì scorso. Si tratta di un passaggio scontato, dato che la manovra prevede una “deviazione dal sentiero di convergenza verso il pareggio di bilancio strutturale“, come scritto nella Nota di aggiornamento al Def. Il ...