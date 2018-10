Spotify arriva su Wear OS | da oggi la musica si controlla dal polso

Arrivati DAZN e Spotify su Sky Q : come scaricare le app - dettagli su Netflix e YouTube : Ecco arrivare le app DAZN e Spotify su Sky Q, oltre che a quella di Vevo. La piattaforma è stata implementata in modo tale da semplificare il più possibile l'esperienza utente, potendo passare da un prodotto all'altro, il tutto attraverso un solo telecomando. Le novità in programma non terminano qui, dal momento che la pay per view (che si dice potrebbe acquistare Premium da Mediaset già nel mese di novembre) ha annunciato l'arrivo nel 2019, ...

DAZN - Spotify e il controllo vocale arrivano su Sky Q Platinum e Black : Sky continua ad investire nello sviluppo dell'ecosistema digitale offerto da Sky Q. Dopo il lancio nelle scorse settimane della nuova Sky Soundbox che collegata al decoder Sky Q grazie all'audio surround, diffonde e adatta il suono in tutta la stanza per offrire un'esperienza di ascolto coinvolgente e immersiva, con l'ultimo aggiornamento firmware del dispositivo ha introdotto tre importanti novità....

Spotify arriva per gli smartwatch Garmin : Garmin, l’azienda statunitense produttrice di dispositivi elettronici, ha ottenuto parecchio successo con i suoi smartwatch affascinanti e dalle caratteristiche tecniche ottime.Fin da subito, gli orologi smart di Garmin sono entrati nella lista di gradimento degli utenti sopratutto grazie alle performance dell’hardware associato al sistema operativo, nonostante qualche mancanza di compatibilità di alcune applicazioni come per esempio ...

Svolta nel mondo della musica indipendente : arriva Spotify for Artists : Importanti novità per il mondo della musica indipendente. Spotify ha annunciato sul blog ufficiale della piattaforma che agli artisti indipendenti sarà permesso di caricare la propria musica gratuitamente. Post che recita: “Negli ultimi mesi abbiamo testato uno strumento di caricamento all’interno di Spotify per artisti, perché crediamo che ottenere nuova musica per i tuoi fan dovrebbe essere semplice. A partire da oggi invitiamo altri ...

Lucio Battisti su Spotify : a 20 anni dalla scomparsa arriva il «best of» : I successi di Lucio Battisti arrivano finalmente sulle piattaforme di streaming musicale Spotify e Deezer. Il 13 settembre è comparso , passando quasi inosservato, «Éxitos en Español , Remastered, », ...