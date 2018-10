Spinto contro un banco | gli asportano la milza | indagato un compagno di classe

Il leader della sinistra francese contro la polizia : “La Repubblica sono io”. Zuffa e Spintoni con gli agenti : Era in corso una perquisizione nella sede di Parigi di France Insoumise, il partito di sinistra francese guidato da Jean-Luc Mélenchon, quando il leader del movimento, insieme a parlamentari e collaboratori, è intervenuto e ha cercato di fermare gli agenti. “Voi non sapete chi sono io. Io sono la Repubblica, non voi!”, ha urlato Mélenchon ai poliziotti. Il parapiglia è durato diversi minuti ed è continuato all’interno dei ...

Caso Cucchi - drammatica confessione in aula : 'Calci e Spintoni - contro di lui. Un'azione combinata' : Francesco Tedesco, 37 anni, a sorpresa accusa due colleghi di aver massacrato nel 2009 il giovane geometra romano. 'Mi chiesero di mentire' ha rivelato, inoltre, il carabiniere: uno dei 5 imputati in ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : reSpinto il ricorso della Juventus - la curva Sud resta chiusa contro il Genoa : È stato respinto il ricorso della Juventus contro la chiusura per un turno della curva Sud, sanzione decisa dal giudice sportivo dopo i cori razzisti contro Koulibaly e di insulto ai tifosi avversari nella gara contro il Napoli. Come riportato dall’Ansa, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha invece deciso di aggravare la sanzione: passando a due partite con i settori ‘Tribuna Sud 1° e 2° anello’ vuoti, ma la sentenza sulla ...

Alessandria : schiaffi - Spintoni e urla contro i bambini - sospese due maestre d’asilo : Ancora una volta sono state le telecamere ad individuare gli abusi su almeno 8 bambini, tra i 3 e i 5 anni. Le due maestre dell'istituto nell'Alessandrino sono state denunciate a piede libero: il reato ipotizzato è maltrattamenti su minore.Continua a leggere

Cosa c'è nel video che ha Spinto il Papa a tuonare contro i lager in Libia : Papa Bergoglio ne aveva parlato ai giornalisti di ritorno dal viaggio in Irlanda. "Ho visto un filmato in cui si vede Cosa succede a coloro (i migranti, ndr) che sono mandati indietro. Sono ripresi i trafficanti e le torture più sofisticate", aveva detto Francesco. E oggi il quotidiano Avvenire è tornato sull'argomento pubblicando due fotografie, "le meno cruente", tratte dai filmati sui lager di ...