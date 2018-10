Spina bifida | ricostruzione fetale completa Europa | tecnica micro-neurochirurgica

Spina bifida corretta in utero - “tecnica mai utilizzata prima in Europa” : Una correzione completa neurochirurgica della Spina bifida in utero con una tecnica mai utilizzata prima in Europa. Un’équipe di ginecologi e neurochirurghi dell’ospedale San Raffaele di Milano l’ha eseguita con successo con un approccio innovativo che permette la riparazione definitiva del difetto dorsale congenito fetale con un impatto minimo a livello uterino e quindi rischi ridotti per la madre e la prosecuzione della ...