Sorpresi sull' auto rubata | denunciati due giovani

gazzettadireggio.gelocal

: La Corea è ancora un paese chiuso, lo stesso Namjoon se vi ricordate non ha risposto a una domanda sull'argomento [… - raplineculture : La Corea è ancora un paese chiuso, lo stesso Namjoon se vi ricordate non ha risposto a una domanda sull'argomento [… - BerterameSimona : Non riesco a capire tutto questo stracciarsi le vesti dopo le parole del Papa sull'#aborto. Ma davvero siete così s… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Guastalla, è successo l'altra sera nel quartiere residenziale di via Secchi Ronchi. Nei guai per ricettazione un 21enne e un 27enne. I carabinieri indagano per capire con quali intenzioni i due si ...