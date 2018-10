Sono stati ritirati alcuni lotti di scamorza Coop e Parmareggio per la presenza di

Icardi : 'Ci Sono stati contatti - ma non potevo lasciare l'Inter. Sul rinnovo...' : In vista del primo derby stagionale contro il Milan, l'attaccante e capitano dell'Inter Mauro Icardi ha rilasciato un'intervista a Sky Sport . Ecco i passaggi salienti ripresi da fcinternews.it : 'C'è un po' d'attesa, dopo il grande periodo prima della sosta non volevamo che si fermasse il campionato. Ma siamo in grado di affrontare ...

MotoGP Motegi Rossi : "Curioso di vedere se i problemi Sono stati risolti" : A Motegi un grande punto interrogativo aleggia sulla Yamaha, chiamata a confermare le buone prestazioni offerte in Thailandia, con il 3° posto di Vinales e il 4° di Rossi. Le attese dei piloti sono ...

In una scuola in Crimea Sono stati uccisi 17 studenti : Bruxelles respingerà la Manovra dell’Italia, ha detto Guenther Oettinger, il commissario Ue per il Bilancio, precisando di parlare a “titolo personale perché ancora non è stata presa alcuna decisione”. Il premier Giuseppe Conte ha risposto che “non cambieremo la manovra”. Di Maio ha detto che Oettin

Processo Casinò - 'consiglieri regionali non Sono stati truffati' - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Il legale difensore di Brunello dopo l'arringa in aula: "ha fatto il suo dovere in modo corretto" AOSTA. I consiglieri ...

NBA 2K19 : alcuni giocatori Sono stati bannati per aver acquistato giocatori a prezzi esorbitanti : In questi giorni la community di NBA 2K19 è scossa dall'improvviso fioccare di alcuni bug che sembrano apparentemente ingiustificati, anche se tali provvedimenti sono naturalmente tesi a combattere un determinato comportamento molto nocivo per la salute di qualsiasi videogioco online.Come segnalano gli utenti di Resetera, sembra che i giocatori di NBA 2K19 subiscano il ban quando acquistano o vendono nel mercato ad aste incluso nel gioco dei ...

Il governo dà il colpo di grazia alle tv locali - ma i pentastellati sostengono che i tagli Sono stati decisi da Renzi : Il governo Lega-M5s dà il colpo di grazia alle tv locali, ma i pentastellati sostengono che i tagli sono stati decisi da Renzi. Qualunque sia la verità, per le piccole emittenti si aprirebbe un ...

La Sicilia e i giovani Sono stati abbandonati : di Paolo Puccia I giovani in Italia sono stati abbandonati e volendo avere un approccio scientifico al problema, c’è da mettersi le mani ai capelli. Dopo aver letto l’ennesimo La condizione giovanile in Italia. Rapporto giovani 2018 dell’istituto Giuseppe Toniolo (ed. il Mulino) mi sono reso conto come io e i miei coetanei, per non parlare dei più giovani ancora, abbiamo regalato il nostro futuro alla mutevole situazione ...

Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Mimmo Lucano - sindaco di Riace : Ma gli è stato imposto il divieto di dimora, dovrà quindi lasciare la sua città The post Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Mimmo Lucano, sindaco di Riace appeared first on Il Post.

Grande Fratello Vip - Maurizio Battista a Blogo : "La Giorgi delusione maggiore. I grandi dovevano dare l'esempio - Sono stati i peggiori" : “Il programma non è trash, ce lo fanno diventare i concorrenti”. Maurizio Battista parla così del Grande Fratello Vip a pochi giorni dal ritiro dal reality di Canale 5. Un addio a sorpresa e imprevisto, con il comico che era addirittura in possesso del biglietto di rientro in gioco, andato di conseguenza sprecato.“sono andato via perché sentivo che stavamo tirando troppo la corda”, afferma l’attore romano a TvBlog. “Avrei potuto dire cose ...

Strada dei Parchi : 'Il rischio non Sono i viadotti scrostati - ma il terremoto. Lo Stato dia il via libera ai lavori' : 'Allarmante Stato di degrado dei piloni dei viadotti delle autostrade A24 e A 25', quelle che corrono sui monti d'Abruzzo attraverso 176 viadotti , piccoli e grandi, e 55 gallerie. Ne ha parlato ...

Sfilata di campioni di oggi e di ieri per il Premio Estra per lo sport In Salone comunale Giamcarlo Antognoni - Maurizia Cacciatori e Gabriele Detti Sono stati gli ospiti d'onore delle cerimonia : Si confermano questi i valori e i temi protagonisti della II edizione del Premio giornalistico 'Estra per lo sport: raccontare le buone notizie', promosso da Estra in collaborazione con Ussi , Unione ...

Attacco hacker a Facebook - come capire se i propri dati Sono stati violati : Facebook (Loic Venance/Afp/Getty Images) Facebook ritorna sulla violazione annunciata lo scorso 28 settembre ridimensionando i numeri dell’Attacco dai 50 milioni di profili coinvolti a circa 30 milioni. Una revisione al ribasso resa possibile dalle indagini svolte nel frattempo e che, come ha riportato venerdì 12 ottobre il vicepresidente della gestione dei prodotti Guy Rosen durante una conferenza stampa, ha permesso di identificare tre diversi ...

Ai bambini esclusi dalla mensa di Lodi Sono stati donati 60 mila euro : sono i numeri a raccontare quello che sta succedendo a Lodi . Più di 2 mila persone hanno donato oltre 60 mila euro per garantire l'accesso ai servizi scolastici a tutti quei bambini che, per un ...

Outfit 7 e Green Tea Games Sono stati contattati dall'ente di controllo tedesco sugli acquisti in-app : I giochi mobile sono da anni diventati estremamente redditizi e gettonati dagli sviluppatori proprio per via del metodo di monetizzazione degli acquisti in app che, soprattutto se rivolto ad un target molto giovane, è capace di fare miracoli in termini di introiti.Come riporta Gameindustry, l'ente tedesco preposto al controllo e alla protezione dei consumatori ha trovato curioso come gli sviluppatori propongano ai minori microtransazioni che ...