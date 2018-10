Sonia Bruganelli parla della malattia della figlia | cosa è successo alla famiglia di

caffeinamagazine

(Di giovedì 18 ottobre 2018)torna nel salotto di Matrix e ammette: “Non è facile fare la moglie di Bonolis”. Ospite di Nicola Porro nella trasmissione di Canale 5 la donnadi, lavoro, ma anche di haters. Da tempo infatti la donna è al centro di numerose polemiche per la sua ‘condotta’ sui social network, dove non ha paura di esibire le proprie fortune e i propri agi, anche a rischio di sollevare ogni volta un polverone. E a Porro rivela: “Io non disco che sia difficile. Non capisco la polemica da dove nasca. Non dico agli altri: ‘Guardate che bello quello che vivo e che faccio e voi no, non dico dovete vivere così se no siete degli sfigati. Io condivido momentimia vita e scelgo quali far vedere e quali no. Non mi interessa il fatto che ad alcuni possa non piacere perché non sono un personaggio pubblico a tutto tondo, non faccio pubblicità sui miei social, ...