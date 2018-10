Smartphone | i più costosi di sempre | fino a 1 | 4 milioni di euro

Servono davvero più fotocamere negli Smartphone? Google ci dimostra che se ne può fare a meno mantenendo alta la qualità delle foto. : Ormai quasi tutti gli smartphone presentati negli ultimi anni sono dotati di almeno due fotocamere posteriori , e la tendenza è destinata a salire considerando che lo standard si sta posizionando sulla presenza di almeno tre o più fotocamere. Noi utenti al giorno d’oggi cerchiamo uno smartphone con almeno due fotocamere posteriori, anche se alcune volte non sappiamo come e se vengono utilizzate durante gli scatti. Le doppie fotocamere o ...

Servono davvero più fotocamere negli Smartphone? Google ci dimostra che se ne può fare a meno mantenedo alta la qualità delle foto. : Ormai quasi tutti gli smartphone presentati negli ultimi anni sono dotati di almeno due fotocamere posteriori , e la tendenza è destinata a salire considerando che lo standard si sta posizionando sulla presenza di almeno tre o più fotocamere. Noi utenti al giorno d’oggi cerchiamo uno smartphone con almeno due fotocamere posteriori, anche se alcune volte non sappiamo come e se vengono utilizzate durante gli scatti. Le doppie fotocamere o ...

Dal 29 ottobre prezzi Smartphone Android più alti in Europa : tutto dipende da Google : Da ottobre 2018 gli smartphone Android potrebbero presentare un prezzo più alto presso il mercato europeo, per effetto della battaglia che da anni ormai Google sta conducendo contro l'UE in merito all'obbligo imposto dal colosso di Mountain View ai vari produttori per l'installazione a bordo dei propri dispositivi del bloatware targato Big G. Come potete leggere sulle pagine del portale 'The Verge', dopo aver ricevuto e dovuto saldare una ...

AnTuTu classifica i 10 Smartphone android più veloci a settembre 2018 : le novità : Il Benchmark AnTuTu stila la nuova classifica dei 10 smartphone con sistema operativo android più veloci fino a settembre 2018: ecco le novità.Come di consuetudine uno dei più famosi Benchmark per dispositivi mobili al mondo, AnTuTu, stila la propria classifica elencando quali sono i 10 smartphone con sistema operativo android più veloci al mondo.Rispetto al mese di agosto 2018 la classifica è mutata in alcune posizioni, dato che si sono ...

Censis : gli italiani amano sempre più Smartphone e servizi Web : Il 15° Rapporto sulla comunicazione del Censis ci racconta di un'Italia sempre più sul Web, frutto dell'enorme diffusione degli smartphone L'articolo Censis: gli italiani amano sempre più smartphone e servizi Web proviene da TuttoAndroid.

Razer Phone 2 - torna (ancora più potente) lo Smartphone per videogiocatori : Era il novembre del 2017 quando il produttore di accessori e gadget per videogiocatori Razer lanciò Razer Phone, il suo primo smartPhone dedicato al gaming nonché uno dei primissimi telefoni di quest’ultima ondata di gadget (Nokia N-Gage e Xperia Play fanno parte di un’altra epoca) pensati appositamente per questo scopo. Ora, a quasi un anno di distanza, il gruppo californiano è ufficialmente pronto a dare un successore al suo ...

Immuni dal ranking degli Smartphone più pericolosi i top di gamma 2018 : aggiornamento di ottobre : Vanno analizzate più da vicino alcune interessanti novità riguardanti la classifica degli smartphone più pericolosi ad ottobre. Il lancio sul mercato di nuovi importanti device durante la fine della stagione estiva, infatti, implica la necessità di condividere con voi un punto della situazione aggiornato oggi 10 ottobre, prendendo in esame tra gli altri anche i valori che abbiamo avuto modo di registrare con iPhone XS, iPhone XS Max e Samsung ...

Smartphone : in futuro lavoreremo sempre meno negli uffici e sempre più in coworking : La gente crede nello smarthphone come uno strumento di lavoro e vorrebbe una maggiore autonomia, al di fuori dell’ufficio e di casa. Samsung, ad esempio, è l’azienda produttrice che, forse più di tutte, vuole aiutare leggi di più...

Huawei P20 Pro - come funziona la tripla fotocamera posteriore e perché gli Smartphone montano più sensori fotografici : Tre, quattro, cinque, probabilmente in futuro anche sei. Sembra non esserci più limite al numero di fotocamere incluse negli smartphone. L’antesignano di questa tendenza è stato il P20 Pro, attuale dispositivo di punta in casa Huawei, che per primo ha proposto ben tre sensori fotografici sulla parte posteriore. Al di là di alcuni slogan legati al marketing, c’è una reale utilità in questo tipo di configurazioni, che spesso consentono ...

Gli utenti Android usano di più lo Smartphone…in bagno : questo e altro in un’infografica : Secondi i dati sono moltissimi gli utenti che utilizzano lo smartphone mentre sono in bagno. Scopriamo simpatiche statistiche e dati curiosi racchiusi in un'infografica e nei grafici del sondaggio di BankMyCell. L'articolo Gli utenti Android usano di più lo smartphone…in bagno: questo e altro in un’infografica proviene da TuttoAndroid.

Tecnologia - over 55 a loro agio con Smartphone e social network : gli italiani i più connessi : Le nuove tecnologie non spaventano gli over 55 che si rivelano invece a loro agio con social network e smartphone, e in particolare quelli italiani si dimostrano i piu’ connessi, con il 76% che si collega a internet piu’ volte al giorno. E’ quanto emerge da una ricerca su ‘Smart ageing. La Tecnologia non ha eta”presentata oggi a Firenze nell’ambito del Wired Next Fest. Promossa da Amplifon e condotta da Ipsos, ...

Anziani sempre più social : 8 su 10 inseparabili dallo Smartphone : Altro che Millennials, secondo uno studio Ipsos presentato al Wired Next Fest la 'silver generation' si sta avvicinando...

Galaxy Note 9 : per Consumer Reports è lo Smartphone più apprezzato : Il Samsung Galaxy Note 9 al momento è considerato da Consumer Report come lo smartphone più apprezzato tra tutti quelli recensiti dalla famosa e storica rivista sulla tecnologia.La storica rivista americana Consumer Report ha incoronato il Samsung Galaxy Note 9 come il miglior smartphone che potete acquistare al momento per le sue caratteristiche hardware e software.Samsung Galaxy Note 9 recensito da Consumer report come il miglior smartphone ...

La notte di Mykonos è più bella (vista dallo Smartphone) : Mykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos by nightMykonos non dorme ...