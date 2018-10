Smartphone | ecco il più sottile al mondo | il KY-O1L ha le dimensioni di una carta di

Smartphone - ecco il più sottile al mondo : il KY-O1L : Si chiama KY-O1L ed è prodotto dall'azienda nipponica Kyocera, che lo presenta come il cellulare 'più sottile e leggero al mondo'. Il dispositivo ha le dimensioni di una carta di credito: 9,1 per 5,5 ...

Ecco lo Smartphone più sottile e leggero : Si chiama KY-O1L ed è prodotto dall'azienda nipponica Kyocera, che lo presenta come il cellulare "più sottile e leggero al mondo". Il dispositivo ha le dimensioni di una carta di credito: 9,1 per 5,5 ...

Vertu è tornata - con uno Smartphone più costoso che mai : ecco Vertu Aster P : Vertu Aster P è un nuovo smartphone di lusso lanciato in Cina nelle scorse ore, il primo dopo il fallimento di questo brand e il passaggio ad altri proprietari L'articolo Vertu è tornata, con uno smartphone più costoso che mai: ecco Vertu Aster P proviene da TuttoAndroid.

Huawei - ecco Mate 20 e Mate 20 Pro : tre fotocamere Leica sugli Smartphone che si ricaricano a vicenda : ... per l'evento di presentazione ufficiale del dispositivo, fra le centinaia di giornalisti provenienti da tutto il mondo, ci sono anche parecchi influencer. Un'operazione di promozione già attuata in ...

Mate 20 e Mate 20 Pro - ecco come sono i nuovi Smartphone di Huawei : Huawei Mate 20 e Mate 20 ProHuawei Mate 20 e Mate 20 ProHuawei Mate 20 e Mate 20 ProHuawei Mate 20 e Mate 20 ProHuawei Mate 20 e Mate 20 ProÈ Londra la città scelta dal colosso cinese per svelare i suoi nuovi smartphone top di gamma. Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro, mostrati da Richard Yu, il capo dell’azienda, in persona, alzano ancora l’asticella per quel che riguarda il comparto fotografico e l’intelligenza artificiale. La ...

Ecco quali Smartphone Huawei e Honor riceveranno le gesture a schermo intero tramite aggiornamento : Diversi smartphone Huawei e Honor riceveranno le gesture a tutto schermo con l'arrivo della EMUI 9 basata su Android 9 Pie. L'articolo Ecco quali smartphone Huawei e Honor riceveranno le gesture a schermo intero tramite aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Ecco il primo Smartphone Samsung non prodotto da Samsung : Il Galaxy A6s sarebbe il primo smartphone Samsung prodotto da Wintech, azienda esterna alla casa Sud Coreana Ecco il primo smartphone Samsung non prodotto da Samsung In casa Samsung tira aria di rivoluzione e con il prossimo Galaxy A6s assisteremo alla prima parte di questa riorganizzazione. Infatti il Galaxy A6s sarà il primo smartphone Samsung […]

Ecco il primo Smartphone Samsung non prodotto da Samsung : Il Galaxy A6s sarebbe il primo smartphone Samsung prodotto da Wintech, azienda esterna alla casa Sud Coreana Ecco il primo smartphone Samsung non prodotto da Samsung In casa Samsung tira aria di rivoluzione e con il prossimo Galaxy A6s assisteremo alla prima parte di questa riorganizzazione. Infatti il Galaxy A6s sarà il primo smartphone Samsung […]

Samsung Galaxy A9 - ecco il primo Smartphone con 4 fotocamere/ Caratteristiche e prezzo : la risposta a Huawei : Samsung Galaxy A9, ecco il primo smartphone con 4 fotocamere. Ultime notizie, Caratteristiche e prezzo dell'ultimo modello: la risposta ai rivali di Huawei(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Ecco Razer Phone 2 : la nuova versione dello Smartphone pensato per il gaming mobile : Razer, una delle aziende leader nel lifestyle gaming, annuncia il Razer Phone 2, uno smartPhone che punta a rivelarsi l'essenza di prestazioni premium e mobile gaming.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Dopo aver dato vita alla categoria di telefoni per il gaming con il primo Razer Phone nel 2017, l'azienda ha ulteriormente alzato l'asticella per supportare il mondo degli e-sport su mobile e l'intrattenimento "on the go".Read more…

Secondo Google - la fotocamera di Google Pixel 3 batte quella di iPhone XS : ecco i primi scatti catturati con i nuovi Smartphone : Google ha pubblicato online i primi scatti ripresi dalla fotocamera dei nuovi Google Pixel 3, che a detta di Mountain View è migliore di quella dei nuovi iPhone XS e XS Max. L'articolo Secondo Google, la fotocamera di Google Pixel 3 batte quella di iPhone XS: ecco i primi scatti catturati con i nuovi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Ecco i nuovi Smartphone Android di Google : Pixel 3 e 3 XL. La sfida agli iPhone XS e XS Max è a colpi di fotografie : A New York Google ha appena alzato il sipario su Pixel 3 e Pixel 3 XL. Si tratta dei nuovi smartphone Android dell’azienda di Mountain View, concepiti con una strategia simile a quella Apple con gli iPhone XS e XS Max: offrire tanta potenza e ottime prestazioni fotografiche con differenti diagonali di schermo, così da andare incontro alle diverse esigenze degli utenti, alla ricerca di dispositivi con display – e dimensioni – ...

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL - ecco i nuovi Smartphone di Big G : Google, ecco i nuovi Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle, ecco i nuovi Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle, ecco i nuovi Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle, ecco i nuovi Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle, ecco i nuovi Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle, ecco i nuovi Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle, ecco i nuovi Pixel 3 e Pixel 3 XLGoogle, ecco i nuovi Pixel 3 e Pixel 3 XLPixel StandPixel StandGoogle Home HubGoogle festeggia i suoi vent’anni puntando forte sui nuovi Pixel, gli ...

Google Pixel 3 XL e Pixel 3 ufficiali : ecco i nuovi Smartphone Made by Google : Google Pixel 3 XL e Google Pixel 3 sono ufficiali e finalmente possiamo scoprire prezzi, caratteristiche, design e uscita ufficiali per l'Italia! L'articolo Google Pixel 3 XL e Pixel 3 ufficiali: ecco i nuovi smartphone Made by Google proviene da TuttoAndroid.