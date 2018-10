ilfattoquotidiano

: Siria, Vladimir Putin: “Terroristi Isis hanno in ostaggio 700 cittadini Ue e Usa, minacciano di ucciderne 10 al gio… - Cascavel47 : Siria, Vladimir Putin: “Terroristi Isis hanno in ostaggio 700 cittadini Ue e Usa, minacciano di ucciderne 10 al gio… - GaiaAv : RT @fattoquotidiano: Siria, Vladimir Putin: “Terroristi Isis hanno in ostaggio 700 cittadini Ue e Usa, minacciano di ucciderne 10 al giorno… - fattoquotidiano : Siria, Vladimir Putin: “Terroristi Isis hanno in ostaggio 700 cittadini Ue e Usa, minacciano di ucciderne 10 al gio… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Terroristi dell’avrebbero preso inquasi 700europei e statunitensi nelle aree dellacontrollate dalle forze filo-americane. È quanto sostiene il presidente russo, secondo cui i terroristi avrebbero lanciato anche un ultimatum, minacciando di uccidere 10 persone al giorno qualora questo non venisse rispettato. “Secondo i nostri dati – ha dettointervenendo al Forum di Valdai, a Sochi –preso inalcunisia degli Usa che di Paesi europei. Tutti tacciono, c’è un silenzio come se non succedesse nulla”. Il presidente russo non ha specificato però cosa chiedano i terroristi in cambio della liberazione degli ostaggi né quale sia la scadenza dell’ultimatum.ha poi aggiunto che l’si sta espandendo sulla riva sinistra dell’Eufrate. “Lì in alcuni centri abitati ...